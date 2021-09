Aktuelt Student Nå bygges det enda flere studentboliger på Ullandhaug Neste høst skal 129 nye studentboliger stå klare på Ullandhaug. Nå er første spadestikk tatt og byggingen er i gang. Publisert: 03. september 2021, 16:53 Christine Andersen Johnsen

Fylkesordfører Marianne Chesak og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun fikk æren av å ta første spadestikk til de nye studentboligene på Ullandhaug.

– Et spadestikk er et konkret bevis på at vi klarer å realisere visjoner og planer, sier rektor Klaus Mohn til forsamlingen som møtte opp for å vitne det første spadestikket til de 129 nye studentboligene som skal bygges på Ullandhaug.

Fredag satte fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) og ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) spadene i jorden.

– Studentboligene er et viktig konkurransefortrinn for Stavanger som studentby. Studentene står i kø for å få dem, og det er et veldig attraktivt tilbud. Dette er trygge boliger, og nærheten til Universitetet gjør hverdagen mye enklere, sier fylkesordfører Chesak.

Mange møtte opp for å overvære spadestikket fredag ettermiddag.

SiS Bolig har per i dag 1564 hybler og leiligheter til rådighet for studenter, fordelt på 13 forskjellige boligområder i Stavanger og Sandnes.

Målet til SiS Bolig er å ha 1000 boliger på campus innen 2025. De har tidligere også uttalt et langsiktig mål om Studentsamskipnaden i Stavanger har nemlig et langsiktig mål om hele 5000 studentboliger, enten på eller i nærheten av campus på Ullandhaug.

Slik blir de nye studentboligene

2 bygninger på fem etasjer hver, det ene med underetasje i tillegg.

Byggene består av 129 ettromsleiligheter med eget bad og kjøkken.

I tillegg et stort fellesrom, gapahuk og uteområder med mulighet for ballspill og aktiviteter.

Planlagt åpning/innflytting er 1. august 2022.

Øyvind Lorentzen er assisterende direktør for SiS bolig og økonomi.

Gosenmyrå studentboliger, som sto ferdige i 2020, er ifølge SiS de mest etterspurte studentboligene.

Flere av designelementene som gjør disse boligene populære, er tatt med i det nye prosjektet. Dette inkluderer blant annet plan-, kjøkken- og vindusløsninger, i tillegg til ett stort fellesrom, istedenfor flere små.

Ikke tilfredsstillende dekningsgrad

I dag er dekningsgraden på rundt 14 prosent, et stykke unna målet som er satt på 20 prosent.

Dekningsgrad vil si antall studentboliger tilbudt av samskipnaden tilknyttet skolen, i forhold til hvor mange studenter det er.

Stavangerordfører Kari Nessa Nordtun understreker viktigheten av flere studentboliger på campusområdet.

– Nye studentboliger er et viktig grep for å gjøre Stavanger til en enda mer attraktiv studentby. Det bidrar også til like muligheter for utdanning, og til at flere har mulighet til å studere på heltid. Jeg gleder meg til prosjektet står ferdig, sier Nordtun.

– Jeg tror vi skal være glade for at det er entreprenører som tar jobben, kom det fra publikum, til latter fra fylkesordføreren og Stavanger-ordføreren.

Chesak mener det bør bli mer fortgang i utbyggingen av studentboliger.

– Den historiske oversikten viser at dekningsgraden har stått mer eller mindre stille de siste årene. Utbyggingstakten har ikke holdt tritt med den stadig voksende studentmassen. Derfor er det viktig at vi som politikere og studentsamskipnadene fortsetter å prioritere studentboliger, og satser på å gi studentene et trygt og rimelig sted å bo under studietiden, sier hun.

Planlegger nytt velferdsbygg

Samtidig har SiS flere planer på campus, blant annet et velferdsbygg som skal stå ferdig i 2023. De benyttet anledningen fredag til å også vise frem sine planer for bygget.

Slik ser et foreløpig skisseforslag ut. Skissen viser det eksisterende sportssenteret som utvides, med et nytt velferdsbygg.

– Da vi bygde SiS sportssenter for 15 år siden, skapte det en veldig positiv attraksjon for campus. Mange valgte å komme til campus på grunn av sportssenteret. Det er lenge siden noe lignende har blitt bygget til studenter, og vi tror det er på tide å løfte campus igjen. Vi tror at dette kan være svaret på å skape trivsel og et godt miljø for studentene, sier direktør i SiS, Elisabeth Faret.

Det nye bygget skal, i tillegg til å huse linjeforeninger, huse en helseavdeling – forhåpentligvis med tannlege.

Målet er å skape et sted for studenter å være i forbindelse med organiserte og uorganiserte aktiviteter

