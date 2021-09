Aktuelt Skole og utdanning – Jeg er ikke så god på politikk, så det var litt forvirrende Tirsdag var auditoriet i St. Olav videregående skole et valglokale med valgfunksjonærer, avlukker, stemmesedler og stemmeurner. Publisert: 07. september 2021, 19:25 Christine Andersen Johnsen

Carina Johansen

Ask Samsonsen

– Jeg er ikke så god på politikk, så det var litt forvirrende med så mange partier og så mange lapper der inne, sier Ask Samsonsen.

Han har nettopp kommet ut av valglokalet i auditoriet på St. Olav videregående skole.

– Jeg føler at dette med miljøpolitikk og olje har vært viktig for tiden, så det har betydd noe når jeg skulle bestemme meg, sier Samsonsen.

FAKTA: Skolevalg Skolevalget er et «fiktivt» valg, som ikke påvirker resultatet ved stortingsvalget. Valget arrangeres i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalg og stortingsvalg for at elever i videregående skole skal lære om demokrati og politisk meningsbryting. Offisielle valgdatoer for skolevalget er mandag 6. og tirsdag 7. september 2021, men valget kan også gjennomføres i perioden 30. august–3. september. Skolene kan arrangere valget digitalt eller på papir.

Mandag og tirsdag denne uka er offisielle valgdatoer for skolevalget. Mange skoler har valgt å ha elektroniske valg, men St. Olav videregående skole er en av de som har gått for «papirvalg».

Elevene kan velge mellom akkurat de samme partiene som velgere i et vanlig valgavlukke.

Eget valglokale

Papirvalget minner mer om den prosessen velgere er gjennom i et stemmelokale:

Skolen gjør i stand et valglokale med valgavlukker, stemmesedler og valgurne. Valgavlukkene plasseres slik at prinsippet om hemmelig valg blir ivaretatt.

I tillegg må elevene vise frem gyldig ID og sjekke at elevene blir krysset av på elevmanntallet for å sørge for at ingen avgir mer enn én stemme.

I løpet av valgkampen, før skolevalget avholdes, avholdes det partidebatter på skolene. Da kommer representanter fra ulike ungdomspartier for å debattere politikken sin.

– Nå tror jeg det blir enklere å vite hva jeg skal gjøre når jeg skal stemme på valgdagen, sier Ask Samsonsen. Her kommer han ut av valgavlukke laget av tavler og et teppe.

Til tross for at det var litt mange partier å velge mellom, syns ikke Samsonsen at det virket avskrekkende.

– Nå får man sett litt hvordan det er, og da tror jeg det vil være litt enklere å vite hva jeg skal gjøre når jeg skal stemme på valgdagen, sier han.

Salomonsen er over myndighetsalder og kan derfor også stemme ved årets stortingsvalg.

– Så du skal også gi din stemme ved stortingsvalget?

– Ja, definitivt.

Elever er «valgfunksjonærer»

På St. Olav videregående skole er elever fra faget Politikk og menneskerettigheter «valgfunksjonærer».

De går alle i tredje klasse på videregående, og har vært med på skolevalget én gang tidligere, ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019.

– Jeg syns det er ganske spennende. Vi har jo vært gjennom skolevalg en gang før, men nå føler jeg at jeg forstår litt mer av det, sier Siril Laland som jobber med å koordinere elevene for å ivareta smittevernet.

Siril Laland viser elever ned trappa. For å unngå trengsel i valglokalet spres elevene ut.

Laland har selv stemt ved skolevalget tidligere på dagen, og skal for første gang stemme ved stortingsvalget på valgdagen.

– Jeg har vært medlem av Sosialistisk Ungdom, så jeg visste egentlig hva jeg skulle stemme på forhånd. Men det har jo vært lærerikt med skoledebatten hvor vi fikk delta og stille spørsmål til partiene. Det er bra å sette seg inn i hvilke alternativer man har, sier hun.

Mange av elevene som er innom for å stemme mot slutten av «valgdagen» på skolen går i tredje klasse, og kan nå stemme ved stortingsvalget for første gang.

En av dem er Silje Sigvaldsen. Hun tror det er nyttig å ha vært innom skolens valglokale først.

– Før jeg bestemte meg har jeg lest om hva de ulike partiene står for, men det var også bra med skoledebatten. I valglokalet får man sett litt hvordan det faktisk fungerer når man skal gå og stemme i et ekte valglokale, sier hun.

For Silje Sigvaldsen var klimapolitikk og et rettferdig samfunn de sakene hun vektla for å velge partiet hun ville stemme på.

– Får følelsen av å gjøre noe viktig og stort

At elevene får oppleve en mest mulig autentisk valgprosess har vært viktig, ifølge avdelingsleder Sidsel Lyngstad, som har hatt ansvaret for gjennomføring av valget ved St. Olav vgs.

– Det er viktig at elevene får oppleve hvordan det faktisk er å stemme ved valg. Vi kan foreløpig ikke stemme elektronisk ved valget, og da syns jeg ikke vi skal gjøre det på skolen heller. Så lenge vi kunne gjennomføre et trygt valg og ivareta smittevernet var det viktig å gjøre det, sier Lyngstad, og legger til:

– Når man må ta seg til et valglokale, får man kanskje litt mer følelsen av at man gjør noe som er viktig og stort, og at det betyr noe, tror hun.

Sofie Elvik Knutsen og Sanne Johanson Lindboe viser elevene hvordan de leverer stemmeseddelen.

Tirsdag ettermiddag var stemmene telt opp, og resultatene fra skolevalget på St. Olav klare.

Tabellen viser antall stemmer i synkende rekkefølge. Blanke stemmer står nederst.

Arbeiderpartiet 206 Høyre 145 Sosialistisk Venstreparti 100 Venstre 85 Fremskrittspartiet 62 Miljøpartiet De Grønne 38 Rødt 25 Alliansen 17 Kristelig Folkeparti 14 Senterpartiet 10 Piratpartiet 8 Partiet De Kristne 4 Liberalistene 3 Pensjonistpartiet 3 Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger 2 Sentrum 1 Blankt 39

