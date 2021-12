Aktuelt Utstilling Lokalet har stått tomt i over ett år: – Burde bli impro-teater eller studentbar Denne uken hadde kunststudenter en pop up-utstilling i det spesielle bygget i Stavanger. De håper det blir liv i lokalene igjen snart. Publisert: 12. desember 2021, 18:00 Janne Håland

Katrine Lea (til venstre) og Marlene Rom Rysstad er fascinert av formen på det tomme lokalet i Stavanger sentrum.

– Det var for å få vist fram bygget, sier Marlene Rom Rysstad (24).

– Så hadde vi jo lyst å vise fram oss selv også, sier Katrine Lea (33).

De to tilhører avgangskullet på Kunstskolen i Stavanger. Onsdag hadde de én times pop up- utstilling med performance i det gamle Radiocentralen-bygget i Pedersbakken.

– Da jeg så bygget for rundt ett år siden, ble jeg overrasket over at det stod tomt. Det er et så lekent bygg, og formene er helt annerledes enn trehusbebyggelsen rundt her, mener Rysstad.

Radio, t-skjorter og bakeri

Lenge holdt den tradisjonsrike bedriften Radiocentralen til i Pedersbakken. I 2017 flyttet en t-skjortebutikk inn i lokalene, men denne forsvant etter et år.

Sistemann var Midtøsten bakeri, men de gikk konkurs i fjor. Siden har det altså stått tomt.

– Kanskje kunne det nå blitt impro-teater, eller bar for studenter. Et fristed i tillegg til Folken, foreslår Rysstad.

– Et lavterskeltilbud, mener Lea.

Det gamle Radiocentralen-bygget ligger i Pedersbakken, ikke langt fra Breiavatnet.

Serveringssteder interessert

Butikklokalet ble lagt ut for salg i slutten av august, men er fortsatt ikke solgt.

– Det har vært voldsom interesse, men foreløpig er det ingen umiddelbare planer utover det. Mange vil drive med servering, og også frisører og folk i helsesektoren har tatt kontakt. Utleie kan også bli aktuelt, sier eiendomsmegler Arne Tårup i Kaph Næringsmegling.

Prisantydningen er på 5,9 millioner kroner.

– Det er jo stilen som gjør hele bygget, og derfor det kanskje er en noe høy prisklasse. Det er et spesielt bygg. I annonsen brukes ordet ikonisk, og jeg håper vi finner en kjøper som er opptatt av det fasademessige og historikken til bygget, sier Tårup.

Ble revet

Faktisk er det ikke originalbygget som står i Pedersgata i dag.

Radiocentralen startet i 1930, men huset de holdt til i brant ned i 1938. Da ble funkisbygget reist på tomta. Formen skulle etterligne en radio med røde og hvite striper. I 2006 ble det revet, uten tillatelse.

Tre år senere ble det ført opp igjen, slik det opprinnelig var.

Bygget før det ble revet.

Gjenreisingen av bygget begynte i 2008, og ble lovet å være identisk med originalen.

Kunststudentene har selv kalt lokalet «Retrohuset».

– Jeg liker at det ser retro ut. Jeg er fan av å se litt tilbake for å se hvor vi er på vei, sier Rysstad.

Både hun og Lea er opptatt av å ta vare på miljøet, og har ikke kjøpt nye ting for å lage kunsten som ble vist på pop up-utstillingen.

– Det handler om hvor bevisste, eller lite bevisste, folk er på eget forbruk. Vi ønsker ikke å påføre planeten belastning, sier Lea.

Et av kunstverkene på utstillingen KUNST IG, som tok opp de kapitalistiske kreftene i samfunnet.

Marlene Rom Rysstad holdt en performance som en del av utstillingen.

