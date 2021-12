Aktuelt Mat og drikke Denne nye kafeen satser på drikken «alle» snakker om Noen prøvde seg på konseptet allerede i 2015, men den store hypen kom først tre år senere. Nå skal nye gründere i Kirkegata prøve å få siddiser til å drikke te. Med bobler. Publisert: 05. desember 2021, 13:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Når My Place offisielt åpner i Kirkegata, blir boble-teen «allemannseie» i Stavanger.

Det er ingen hemmelighet at nordmenn i hovedsak elsker kaffe. I 2018 importerte vi 40.000 tonn. Det tilsvarer ti kilo til hver voksne innbygger, ifølge SSB.

Men de siste årene har store deler av verden lagt sin elsk på en helt spesiell type te. Denne håper en gründertrio også skal slå an i Stavanger.

– Dette er noe vi ikke er så vant med her, i alle fall ikke ennå, sier Arafat Ablet (25).

Slik kan en klassisk boble-te se ut.

Kafeen My Place

Sammen med to andre medgründere har han startet opp My Place. Kafeen har flyttet inn i de gamle lokalene til Diamanthuset i Kirkegata i Stavanger sentrum.

I en søknad sendt til Stavanger kommune står det at: «My Place AS har en intensjon om å bli ledende på boba drinker i Stavanger og gi byen en ny attraksjon».

Boba tea, eller boble-te som den kalles på norsk, dukket først opp i Taiwan på 80-tallet.

Ghayur Ghalip (bak disken) får rollen som daglig leder. Her sammen med to av tre medeiere: Arafat Eli og Arafat Ablet.

Ablet forklarer at den mest vanlige varianten er en melke-te som kan minne om en klassisk, engelsk te. Oppi teen putter du tapioka-perler som gir drikken boble-navnet. Perlene har en søt smak og kan komme i flere farger og varianter.

25-åringen legger til at han drakk mye av dette som barn da han vokste opp i Kina og Japan. Nå gjør han business av minnene fra barndommen.

– Da jeg var ferdig på økonomistudiene her i Stavanger, søkte jeg flere jobber. Siden jeg aldri fikk et positivt svar, fant jeg ut at jeg kunne starte min egen arbeidsplass, sier han.

Prøvde seg i 2015

Allerede i 2015 fortalte Byas om en gjeng som ønsket å satse på den spesielle drikken.

– Dessverre hadde vi ikke økonomi til å fortsette satsingen, så det stoppet etter et år på Gladmat-festivalen, forteller Lauraina Zwart i dag.

Gjennom sosiale medier har interessen for boble-teen vokst med årene. I fjor skrev CNN at antallet bestillinger økte med 3000 prosent i Sørøst-Asia alene i 2018.

Tre gründere forsøkte seg på boble-te i 2015. Seks år senere håper tre nye gründere at timingen er riktig.

I forbindelse med koronapandemien har vi også gått gjennom en boble-krise. Over hele verden har det vært mangel på tapioka-perler på grunn av fraktproblemer.

CNN skriver også at markedet for boble-te forventes å vokse fra 2 milliarder til 4,3 milliarder dollar innen 2027.

– Siden den økonomiske biten ikke var på plass for seks år siden, så nytter det ikke å angre på at vi ikke fortsatte. Jeg har uansett så mye annet å henge fingrene i, sier Zwart.

Boble-suksess siden 2019

I 2019 startet TeaOlogy opp i Oslo. En kafé som spesialiserer seg på nettopp boble-te. I dag har kaféfamilien vokst til tre utsalg i hovedstaden, i tillegg til et franchiseutsalg i Trondheim.

I fjor omsatte selskapet som TeaOlogy er en del av, Taste of Vietnam AS, for nærmere åtte millioner kroner, viser regnskapstall fra Proff.

Daglig leder Danny Minh Tran understreker at omsetningen ikke utelukkende kommer fra salg av boble-te, men også inkluderer salg fra blant annet nettbutikk. Selskapet vurderer også en utvidelse til Stavanger.

Noen har også satset på boble-teen som et tilleggsprodukt. Sushistedet Sushi City Wok startet opp Boba Cha i 2019.

Daglig leder Khiem Gia Tran forteller at selskapet i dag har to utsalgssteder i Oslo, i tillegg til sju avtaler med franchisetakere over hele landet. I skrivende stund jobber gründerne med å få på plass en ny avtale slik at produktet havner i hyllene i kafeer i Bergen og Tromsø.

Selskapet fungerer også som en grossist som importerer ingrediensene til den populære teen.

– I Norge er vi veldig glade i kaffe, men vi hadde lyst til å gi teen et løft og vise at den ikke bare trenger å være bitter, sier Tran.

– Hvorfor har det blitt så populært?

– Jeg tror det handler om at det er noe spennende og unikt. I tillegg er den veldig fargerik og kommer med mange ulike smaker, sier han.

Fjorårets regnskap viser at kombinasjonen boble-te og sushi omsatte for 13,9 millioner kroner.

Både teen og kulene kan være fargerike. Dette har gjort drikken til et populært deleobjekt på sosiale medier.

Oppussing og åpning

Om du ennå ikke har skjønt hvor stort boble-fenomenet har blitt, så fikk drikken sin egen emoji i 2020.

Da Ablet i My Place var på jakt etter lokaler i Stavanger, ble til og med huseier så gira på planene at han valgte å gå inn i bedriften som medeier.

Nå gjøres alt klart til en formell åpning. Dette skjer så fort kommunen innvilger søknaden om serveringsbevilling.

– Vi har pusset opp i tre måneder og investert 500.000 kroner i dette her, så vi ønsker helt klart å komme i gang så raskt som mulig, sier Ablet.

