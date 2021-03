Aktuelt Restaurant Spisestedet utvider fra Stavanger sentrum til Kvadrat I løpet av sommeren skal Déjà Vu Delikatesser åpne en ny restaurant på kjøpesenteret. Publisert: 22. mars 2021, 12:38 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Daglig leder ved Déjà Vu Delikatesser, Kjetil Skaret, forteller at spisestedet åpner en filial på Kvadrat i løpet av sommeren. FOTO: Jon Ingemundsen (arkivfoto)

Dette melder Déjà Vu og Kvadrat i en felles pressemelding.

– Tiden er inne for å utvide, og vi mener Kvadrat er et godt sted for oss å ta neste steg. Senteret er i stadig utvikling. Her vil vi treffe mange kunder. Endelig får de fra Sandnes en kortere vei til oss, sier daglig leder Kjetil Skaret i pressemeldingen.

Déjà Vu Delikatesser har holdt det gående siden 2002 og holder i dag til på Magasin Blaa i Stavanger sentrum. FOTO: Pål Christensen (arkivfoto)

Uteservering og take away

Déjà Vu skal åpne restauranten i løpet av sommeren. Lokalene er ved hovedinngangen og tilknyttet fasaden til kjøpesenteret.

Dette betyr at restauranten kan utvide åpningstidene og tilby uteservering om den ønsker. Det legges også til rette for take away.

På menyen kommer blant annet spansk-inspirert tapas og japanske smaker og tilberedningsstiler gjennom samarbeidet Déjà Vu KITA.

Restauranten Déjà Vu nærmer seg 20 år. Den ble startet i Stavanger i 2002.

– Dette er en stor satsing og investering for oss. Vi føler tiden endelig er inne får å ta steget sørover og ta vårt konsept til Kvadrat, sier Skaret.

Senterleder ved Kvadrat, Renate Hjørnevik. FOTO: Jon Ingemundsen (arkivfoto)

– Gleder oss

Andre restauranter som har etablert seg på Kvadrat i løpet av det siste året, er blant annet Egon og Sabrura.

Senterleder Renate Hjørnevik har tidligere forklart at kjøpesenteret er en destinasjon og møteplass for svært mange mennesker. Derfor er mattilbudet og opplevelser viktige satsingsområder.

– Vi har allerede mange bra spisesteder på Kvadrat. Restauranter har vært et viktig satsningsområde for oss lenge. Nå kommer Déjà Vu til oss, og dette konseptet vil bidra til å styrke Kvadrat som matdestinasjon. Vi gleder oss til å ønske kundene velkommen til Déjà Vu til sommeren, sier Hjørnevik i pressemeldingen.

