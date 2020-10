Aktuelt Klær Amalie Snøløs er med på å åpne ny butikk på Kvadrat Klesmerket Chosen ble startet av tre kompiser uten peiling på mote. Med Amalie Snøløs på laget skal de nå åpne sin andre butikk - på Kvadrat. Publisert: 25. oktober 2020, 13:00 Ebba Schjølberg Eiring

Amalie Snøløs, kjent fra blant annet «Farmen» og «Skal Vi Danse» er medeier i Chosen som skal åpne butikk på Kvadrat. FOTO: Pål Christensen/NTB

Chosen er et klesmerke og butikk som ble startet i 2017. I tillegg til å drifte nettbutikk, har de butikk på Sørlandssenteret i Kristiansand.

Nå åpner kleskjeden snart dørene på Kvadrat.

– Butikksjefen er fra Stavanger-området, og har pusset opp og klargjort før åpning, sier markedsansvarlig i Chosen, Amalie Snøløs.

Hun sier at bedriften har sett en positiv vekst i løpet av det siste halvåret, tross koronapandemien.

– Da vi gikk inn i pandemien var vi usikker på hvordan framtiden kom til å bli for et mindre klesmerke og bedrift. Vi har vært veldig heldige og opplevd en vekst, forklarer Snøløs til Byas.

Tall fra proff.no underbygger at interessen for kleskjeden har vært økende siden de åpnet i 2017.

Den gang gikk de med et overskudd på 148.000 kroner, mens de i 2019 hadde en omsetning på 495.000 kroner.

Kunne ikke noe om mote

– Vi var to sivilingeniører og en økonom, så det var ikke dette våre venner og familie trodde vi skulle begynne med, forteller daglig leder i Chosen, Rolf Henrik Karlsen.

Sisteåret av bachelorgraden begynte de tre kompisene å interessere seg for tekstil, og ville lage et klesmerke som kunne gjøre forskjell.

– Vi var uten forkunnskap til mote eller tekstil, men vi hadde en idé om å gjøre verden bitte grann bedre, og valgte å kjøre på! sier Karlsen.

For hvert plagg Chosen selger, gis en uke med mat til et underernært barn i Bangladesh.

– Så langt har vi gitt 21.000 uker med mat, forteller Snøløs.

Hun forklarer at navnet Chosen ønsker å kommunisere det arbeidet de gjør.

– Chosen handler vel litt om at vi alle kan bety og gjøre en forskjell.

Chosen har fra før av butikk på Sørlandssenteret, og er nå klare for Stavanger-regionen og Kvadrat. FOTO: Marie von Krogh (arkiv)

Suksess på kjøpesenter

Karlsen beskriver dialogen med Kvadrat som svært god, og gleder seg til å åpne sin andre butikk.

– Vi starter med pop-up, så får vi se hva som skjer i januar, men at vi er «all in» er det ingen tvil om. Det er gøy å se at vi blir tatt godt i mot, og det er vanvittig morsomt at vi nå kan åpne butikk i Stavanger-regionen, sier han.

At den andre fysiske butikken blir på Kvadrat, er ikke en tilfeldighet.

– Vi har mange kunder og kjøpere og folk som er begeistret over Chosen i Stavanger, sier Snøløs, som legger til at merket har gjort suksess på kjøpesenter hittil, og vil gjerne fortsette med det.

– Vi fikk informasjon om at Kvadrat skulle åpne flere butikker, og syntes det var et fint sted som har gjort det bra under korona, sier Snøløs.

Passer godt i miksen

Renate Hjørnevik, senterleder på Kvadrat forteller at Chosen skal inn i det gamle Kozmos-lokalet ved siden av Kremmerhuset og i 2. etasje i sørbygget.

– Kvadrat er mer enn bare shopping. Vi er en samfunnsaktør, en møteplass, en arbeidsplass. Vi har en klar tanke om at vi skal bidra positivt i samfunnet rundt oss, sier Hjørnevik.

Chosen starter på kjøpesenteret som pop-up-butikk, men senterleder Renate Hjørnevik ser ikke bort fra at kjeden kan bli værende på senteret om de ønsker. FOTO: Jon Ingemundsen (arkiv)

Hun forteller at Kvadrat har en filosofi om å bidra for å gjøre en forskjell, og at Chosen og deres arbeid derfor passer godt inn i butikkmiksen på Kvadrat.

– Dette en god match på så mange måter, sier Hjørnevik.

Chosen starter på kjøpesenteret som pop-up-butikk, men senterlederen ser ikke bort fra at kjeden kan bli værende på senteret om de ønsker.

– Vi er veldig glade for at de har lyst til å etablere seg på Kvadrat. Det er utrolig kjekke folk som driver konseptet, og vi gleder oss til samarbeidet, sier hun.

Åpner månedsskiftet

Butikken åpner på Kvadrat den 31. oktober.

– Vi ønsker å gjøre noe litt stas, sier Amalie Snøløs, men forteller likevel at det ikke blir en stor fest på åpningsdagen.

– Det er veldig viktig for oss å følge alle regler, sier hun, og refererer til Kvadrats retningslinjer for smittevern.

– Jeg kommer til Stavanger og skal jobbe i butikken under åpningen, sier Snøløs.

– Vi er veldig spente og håper at så mange som mulig vil komme! avslutter hun.

Publisert: 25. oktober 2020, 13:00