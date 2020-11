Satser på kvalitet

Renaa mener at det er et godt rykte som gjør at de har kunnet håndplukke staben.

– Alle vet at vi satser på kvalitet og at vi vil gjøre ting ordentlig, sier han.

Det står Renaa på døra, men det er ikke Sven Erik selv som skal styre skuta.

– Jeg kan ikke stå med fire hender, så her har vi hentet inn fagfolk som skal holde det nivået jeg drømmer om.