Aktuelt Student Studentpakken: Slik skal ti millioner kroner komme deg til gode UiS og SiS får rett over ti millioner kroner til sammen av staten. Jobben med å finne ut hvordan pengene skal brukes er allerede i gang. Publisert: 03. mars 2021, 15:54 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Timer etter at tildelingen fra staten ble kjent for offentligheten, var representanter fra UiS-ledelsen i møte for å snakke om hvordan pengene kan komme studentene til gode. FOTO: Kristian Jacobsen (arkiv)

Onsdag morgen annonserte regjeringspartiene og Frp at de hadde flertall for en ny krisepakke på 1,1 milliarder kroner til studentene.

Av denne potten går 230 millioner kroner til fagskoler, universiteter, høyskoler og studentsamskipnader.

Universitetet i Stavanger er lovet 6,22 millioner, mens Studentsamskipnaden i Stavanger får 3,8 millioner kroner.

Allerede i 12-tiden onsdag var prorektor Astrid Birgitte Eggen i møte med representanter fra universitetsledelsen om millionstøtten.

– Jeg ønsker ikke å gå i detalj om hva vi diskuterte på møtet, men jeg kan si at vi snakket om ulike måter å fordele pengene på, sier hun til Byas.

I løpet av uka skal UiS’ seks fakulteter ha mottatt informasjon om tildelingen. Så starter arbeidet med å finne en løsning på hvordan midlene skal fordeles, opplyser prorektor, Astrid Birgitte Eggen, FOTO: Jacob Buchard

Ber fakultetene om innspill

Millionene fra staten skal gå til flere ulike tiltak. Blant annet sosiale lavterskeltilbud, bedre det psykiske helsetilbudet og til å ansette studenter som kan gi andre studenter faglig og sosial oppfølging.

– Vi er så vidt i gang med prosessen. Planen nå er å sende ut informasjon til fakultetene om tildelingen og sammen finne ut av hvordan vi best kan bruke disse midlene, sier Eggen.

LES MER: Nytt årstudium på UiS: – Vil dekke et stort behov i regionen

LES MER: Sykepleierstudenter raser etter eksamen

Hun forteller at universitetet ennå ikke har mottatt tildelingsbrevet fra staten. Dette er det formelle skrivet som sier hvor mye penger universitetet får og hvordan pengene skal brukes.

– Men jeg ser at vi ligger an til å få i overkant av 6,2 millioner. Dette er penger som kan bli brukt til mye studentaktivitet. Det er svært gledelig at midlene fordeles på denne måten, samtidig som det gir studentene mulighet til å spe på økonomien sin, sier hun.

LES MER: Derfor er studentene fortvilte og forbanna

LES MER: 8 harde sannheter om å være student

Vinn-vinn-situasjon

Studentorganisasjonen i Stavanger (StOr) er svært fornøyd med tildelingen til både UiS og SiS.

StOr-leder Philip Jamissen mener at det er en vinn-vinn-situasjon å få studenter til å følge opp andre studenter, både faglig og sosialt.

– Du slår to fluer i en smekk. Studenter får bedre faglig oppfølging, og dette kan gis av studenter som har mistet deltidsjobben sin, sier han.

StOr har ytret et ønsket om at hvert fakultet får en sum penger som skal gå en slik organisering. Dersom fakultetene ikke klarer å bruke opp pengene innenfor en viss tidsramme, skal andre fakulteter få lov til å søke om midlene.

Philip Jamissen i StOr er fornøyd med tildelingen som går til UiS og SiS, men fortsatt misfornøyd over stipend- og låneordningen til studentene. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen At 40 prosent av lånet nå blir omgjort til stipend er bra, men vi mener fortsatt at alt burde blitt omgjort til stipend. Philip Jamissen StOr-leder

Nedsiden med milliardpakken fra staten er fortsatt at for lite av koronalånet til studentene blir omgjort til stipend, mener StOr-lederen.

– Jeg skjønner begrunnelsen om at det blir dyrt, men samtidig vil ikke vi som studenter få bedre råd enn en vanlig arbeidstaker som får tilbud om dagpenger. At 40 prosent av lånet nå blir omgjort til stipend er bra, men vi mener fortsatt at alt burde blitt omgjort til stipend, sier Jamissen.

Slik vil SiS bruke pengene

Leder av SiS, Elisabeth Faret, er tydelig fornøyd når Byas ringer og spør om milliondrysset fra staten.

– Det er fantastisk bra. Her er det friske midler som går rett til studentene, sier hun.

Av de 3,8 millionene SiS er tildelt, skal:

2,4 millioner gå til å lønne studenter

945.000 kroner går til sosiale lavterskeltilbud

432.000 kroner går til psykisk helsetilbud

– Midlene til psykisk helse skal gå til å øke kapasiteten vår. At vi sørger for at flere når oss, og at vi prøver å nå ut til de som ikke tar kontakt med oss i dag, sier hun.

SiS, med administrerende direktør Elisabeth Faret i spissen, har fått 3,8 millioner kroner fra staten. FOTO: Fredrik Refvem Vi er åpne for forslag. Sitter du på en god idé, ta kontakt. Elisabeth Faret Administrerende direktør, SiS

Like etter nyttår fikk SiS en ekstra tildeling på 487.000 kroner for å motvirke ensomhet. De friske midlene fra staten som går under sosiale lavterskeltilbud, skal sørge for å opprettholde og utvide disse tilbudene.

Faret er foreløpig usikker på hvordan den største potten på 2,4 millioner, som skal gå til å lønne studenter, skal brukes.

– Vi vet at det er lettere for studenter å nå ut til studenter. I Tromsø har de laget en bedrift hvor studentene skal organisere alt selv. Det høres spennende ut, men vi kan også engasjere linjeforeninger som allerede har god kontakt med studentene, som for eksempel idrettslaget UiSI, sier SiS-lederen.

– Men, vi er åpne for forslag. Sitter du på en god idé, ta kontakt, avslutter hun.

Publisert: 03. mars 2021, 15:54