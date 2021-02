Aktuelt Mat og drikke Samarbeid ga resultater: – Mange kommer inn og lurer på hvor det nye burgerstedet er Finkel driver bar. Maggis Munchies driver take away. Nå spiller de hverandre gode. Publisert: 15. februar 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Det ble for mye å drive både mat og bar for Marius Berg (t.h.). Da kom broren, Andreas Berg, opp med en idé. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Har du vært på jakt etter burgere og kyllingvinger i det siste? Kanskje «Smashin’» har dukket opp i appen din, men så har du tenkt:

«Smashin’? Hvor ligger det?»

Det nye fast food-konseptet har ikke et lokale for seg selv. Det er heller ikke et resultat av en større aktør som er på etableringstokt i Rogaland.

Det hele er et samarbeid mellom to lokale bedrifter.

– Det begynte som et testprosjekt 8. januar, men mottakelsen har vært så bra at vi fortsetter, sier Andreas Berg.

Varene har nettopp blitt levert. Kjøtt fra Idsøe og kyllingvinger fra Jæder. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Slik startet samarbeidet

Berg er mest kjent for å stå bak Stavangers versjon av Spis for 100. Gjennom selskapet sitt, Kultur & Kos, har han også jobbet i kulissene for å få det nye samarbeidet opp på beina.

Finkel har nemlig et kjøkken som ikke har vært i bruk på en stund. Da baren åpnet i mars 2018, var målet å tilby god mat basert på lokale råvarer, men jobben ble for stor.

– Det ble rett og slett for krevende å lage mat og drive bar samtidig, sier daglig leder Marius Berg.

LES MER: Skal åpne bar og restaurant over to etasjer i Fargegata

Marius og Andreas er søsken, og Andreas syntes det var for dumt at et godkjent kjøkken skulle stå tomt på en så attraktiv adresse. Dermed tok han kontakt med Maggi Andrésson som står på kjøkkenet på Maggis Munchies på Nytorget.

Andrésson tente på ideen om å få til noe sammen. Etter en stund kom han tilbake med et nytt matkonsept: Smashin’.

Dette presenterte Andreas for broren sin. Han fikk tommel opp og samarbeidet var født.

God timing

Nå gjør Marius det han er best på, nemlig å drive bar. Samtidig bruker Andreas kokkeerfaringen sin til å lage mat basert på oppskriftene til Andrésson.

Gjestene får dermed både mat og drikke ved utestedet. Marius får inntektene fra baren, mens omsetningen fra maten går til de andre som er med på samarbeidet.

– For at jeg skulle åpnet kjøkkenet igjen, måtte jeg fokusert mer på maten. Det var jeg ikke villig til å gjøre. Vi er ikke med på dette samarbeidet for å bli rike, men vi står sterkere enn om vi driver alene, sier Finkel-sjefen.

LES MER: Dette bygget i Fargegata er solgt: På sikt kommer nytt serveringssted

Med på laget er andre aktører i gata. Hos Bøker og Børst kan du også finne den nye Smashin’-menyen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Selv om Andreas understreker at tidspunktet for samarbeidet er tilfeldig, kunne ikke timingen vært bedre. På grunn av gjeldene koronarestriksjoner, er det bare utesteder som serverer mat som får lov til å holde åpent.

Samarbeidet mellom Finkel og Maggis Munchies har også spredt seg til flere adresser og plattformer. Blant annet har matrettene funnet veien til leveringstjenestene Wolt og Foodora. I tillegg er Smashin’-menyen tilgjengelig hos andre serveringssteder i nærheten, som Bacchus og Bøker og Børst.

LES MER: Byas sjekker: Foodora-/Wolt-ansatte på Bysykler: Er det greit?

Men det er ikke alltid like lett å forstå hvor man skal gå for å finne fram til maten.

– Mange kommer inn og lurer på hvor det nye burgerstedet er, sier Andreas og ler.

Maggi Andrésson i Maggis Munchies har sydd sammen menyen. Først og fremst synes han det er gøy å være med på noe nytt, men han liker også tanken om at Smashin’ kan bli et eget serveringssted på sikt. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Eget Smashin’-sted?

Sentrumsforeningen i Stavanger har tidligere snakket varmt om sambrukskonseptene. At to aktører deler på én adresse.

Andrésson i Maggis Munchies mener dette er en ny og god måte å drive serveringssteder på.

– Det er et konsept som blir mer og mer populært i disse dager, spesielt i de store byene, sier han.

LES MER: Maggis Munchies åpner i Pedersgata: – Vi bringer noe nytt til byen

Andrésson peker først og fremst på den økonomiske delen. Samtidig handler det om å gjøre det man er god på.

– Jeg har ikke peiling på bardrift, men jeg kan lage mat. Det er jeg god på, sier Andrésson.

Andreas Berg sier at dersom de gode salgstallene fortsetter, kan det være aktuelt å åpne et eget Smashin’-sted på sikt. Andrésson liker også ideen, men at det i skrivende stund er for tidlig å komme med noen lovnader.

– Først og fremst er det spennende å være med på noe nytt, men alle som starter noe har lyst til å utvikle det. Hvis muligheten byr seg, hvorfor ikke? sier Andrésson.

Publisert: 15. februar 2021, 19:00