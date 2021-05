Blir du veldig nervøs? Her får du tre konkrete tips!

2. Ufarligggjøre situasjonen

Du har sikkert hørt det gamle trikset om å se for deg alle i publikummet nakne?

Eller du kan tenke at i den store sammenhengen blir det du skal gjøre bittelite og uviktig. Eller at folk er bare folk (de spiser, sover og går på do, de også).

Slike grep kan dempe stressreaksjonen.