Aktuelt Utdanning Dette er de mest populære studiene, og disse er vanskeligst å komme inn på 5054 søkere fått tilbud om studieplass ved Universitetet i Stavanger. Flere utdanninger har blitt vanskeligere å komme inn på. Publisert: 23. juli 2021, 11:27

Flere studieretninger har blitt vanskeligere å komme inn på ved Universitetet i Stavanger.

Det viser opptakstallene Samordna opptak offentliggjorde fredag formiddag. 5054 søkere har fått tilbud om studieplass ved Universitetet i Stavanger (UiS) til høsten. Det er ny rekord med seks flere enn i fjor.

– 2021 er et nytt rekordår for UiS og vi er svært glade for at så mange ønsker å studere hos oss. Vi treffer godt med våre nye satsinger. Halvparten av studiene på topp 10-listen er blitt opprettet de siste tre årene. UiS har framtidsrettede utdanninger og gode fagmiljøer som studentene etterspør, sier kommunikasjonsrådgiver Susanna King i en pressemelding fra universitetet.

Disse har høyest karakterkrav

21 av utdanningene ved Universitetet i Stavanger (UiS) har i år høyere poenggrense, mens fem har en lavere poenggrense. Bachelor i paramedisin er den vanskeligste utdanningen å komme inn på ved UiS i år. Denne utdanningen krever også at søkerne går gjennom en rekke fysiske tester.

Med det ble den femårige masterutdanningen i industriell økonomi, som har stått med høyeste poengkrav siden 2015, vippet av tronen. Den gang var poengkravet på 60,1.

På andreplass deler det nye bachelorprogrammet for toll, vareførsel og grensekontroll sølv med det nye årstudiumet i kommunikasjon.

Fire av de ti utdanningene med høyest karakterkrav er samfunnsvitenskapelige utdanninger. Av disse er det bachelor i bachelorprogrammet i byplanlegging og samfunnssikkerhet som har høyest krav til opptak.

Størst økning i poengkrav fra i fjor har master i Data Science med en økning på 7,9 poeng fra 39,34 til 47,3.

For tiende året på rad er bachelor i rettsvitenskap inne på topp fem utdanninger med høyest poenggrense ved UiS.

Nykommere på topp 10-lista i år er det nye bachelorprogrammet i toll, vareførsel og grensekontroll, årstudium i kommunikasjon, bachelorprogrammet i byplanlegging og samfunnsikkerhet, samt bachelorprogrammet i sosiologi.

Utdanning Poenggrense Studieplasser 1. Paramedisin, bachelor 61,1 20 2. Toll, vareførsel og grensekontroll, bachelor 58,9 35 3. Kommunikasjon, årstudium 58,9 30 4. Kunst og håndverk, årstudium 57,8 10 5. Rettsvitenskap, bachelor 55,4 60 6. Byplanlegging og samfunnsikkerhet, bachelor 54,8 20 7. Industriell økonomi, alle linjer 54,4 45 8. Psykologi, bachelor 53,8 64 9. Sosiologi, årstudium 53,3 30 10. Journalistikk, bachelor 49, 6 25

Paramedisinstudiet er både populært og vanskelig å komme inn på.

Disse utdanningene er mest populære

Oversikten til Samordna opptak viser at bachelorutdannelsen i toll, vareførsel og grensekontroll er utdanningen med flest søkere ved UiS.

Ingen andre utdanninger i landet har flere førstevalgsøkere per studieplass enn den nye bachelorutdanningen. Her kjempet hele 59 søkere om hver studieplass.

2064 personer kjemper om de 35 studieplassene ved studiet. Dette markerer seg også nasjonalt, hvor bare siviløkonomutdanningen ved NHH i Bergen har flere primærsøkere.

Utdanningen er den eneste av sitt slag i Norge, og er utarbeidet i samarbeid med Tolletaten.

Samtidig er en gammel kjenning på topplista. Bachelorutdanningen i sykepleie har over lang tid vært et populært tilbud, og antallet primærsøkere har økt noe siden i fjor. Oversikten viser at utdanningen i år har 817 primærsøkere.

Utdanning Antall primærsøkere Studieplasser Toll, vareførsel og grensekontroll, bachelor 2 064 35 Sykepleie, bachelor 817 330 Økonomi og administrasjon, bachelor 552 228 Psykologi, bachelor 313 64 Sosialt arbeid, bachelor 312 107 Rettsvitenskap, bachelor 300 60 Barnevern, bachelor 279 105

Rekord også nasjonalt

Ifølge Samordna opptak har 110.119 søkere fått tilbud om studieplass ved norske universiteter og høyskoler i år.

Dette er ny rekord nasjonalt og 2.120 flere søkere med tilbud enn i fjor.

Totalt har litt under åtte av ti kvalifiserte søkere fått tilbud om studieplass, og av disse har over halvparten kommet inn på sitt førstevalg.

Medisin, psykologi og ontologi er blant studiene med høyest poenggrense.

– Det er veldig bra at mange ønsker å ta høyere utdanning. Erfaringen fra tidligere kriser viser at flere ønsker å utdanne seg når tidene er dårlige. Det så vi i fjor og det ser vi også i år, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

