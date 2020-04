Aktuelt Sandnes kommune Eirik kan åpne igjen etter at kommunen behandlet søknaden i rekordfart Baren til Eirik Hope i Sandnes blir butikk. Publisert: 24. april 2020, 17:52 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Nå har vi kommet fram til en løsning som gjør at vi kan redusere svinnet betraktelig, sier daglig leder Eirik Hope ved Pontus. FOTO: Jon Ingemundsen

– Dette betyr sinnssykt mye for oss. Jeg har nesten ikke ord for det, sier daglig leder ved Pontus i Sandnes, Eirik Hope til Byas.

På grunn av koronautbruddet har puben, på lik linje med andre skjenkesteder over hele landet, vært pålagt å stenge.

Nå har han fått tillatelse av Sandnes kommune til å selge varene sine som hvilken som helst dagligvarebutikk.

– Januar og februar var fantastiske måneder for oss. Derfor fylte vi opp med varer like før koronaen traff oss. Nå har vi kommet fram til en løsning som gjør at vi kan redusere svinnet betraktelig, sier Hope.

Varer for 100.000 kroner

Årsaken til at bareieren nå kan åpne dørene igjen, er fordi han har gått fra å ha en skjenkebevilling til en salgsbevilling (se faktaboks).

FAKTA: Skjenkebevilling og salgsbevilling Skjenkebevilling: Serveringssteder som ønsker å skjenke alkoholholdig drikk, må søke kommunen om skjenkebevilling. Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten. Salgsbevilling: Dagligvarebutikker som ønsker å selge alkoholholdig drikk må søke kommunen om salgsbevilling. Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, f.eks. øl, kan bare foretas på grunnlag av kommunal bevilling. Alkoholholdig drikk gruppe 1 er drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Slik bevilling gis ikke til bensinstasjoner eller kiosker. I Sandnes kan i tillegg til dagligvareforretninger også spesialforretninger få slik bevilling. For å få salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk i Sandnes må det søkes på kommunens søknadsskjema. Kilde: Sandnes kommune

Hope søkte om bevillingsendringen mandag. I dag fikk han svar om at søknaden var innvilget.

– Det betyr at vi kan selge alkohol med styrke opp til 4,7 prosent. I tillegg kommer vi til å selge brus, energidrikker og peanøtter, sier Hope.

Varene som han nå kan selge har en verdi på rundt 100.000 kroner. Det er sårt trengte penger nå som utestedet har vært koronastengt i halvannen måned. Pontus kommer til å selge øl på flasker. 800 liter fatøl har allerede gått ut på dato og skal tømmes neste uke.

– Ifølge lovverket kan jeg heller ikke ta for mye eller for lite for varene. Derfor blir prisen den samme som dagligvarebutikken, sier Hope, som håper gaukene kjenner sin besøkelsestid og støtter opp om en lokal bedrift.

Ikke et problem for kommunen

Hoper skryter av kommunen som i løpet av fire dager behandlet og innvilget søknaden.

– He he, det er hyggelig. Det er ikke alltid vi byråkrater får den skryten vi mener vi fortjener, sier kommuneadvokat i Sandnes kommune, Rune Kanne og humrer.

Han forklarer at den kjappe behandlingstiden er som følge av koronautbruddet. Han forteller at flere i skjenkebransjen står overfor en stor utfordring. Da måtte kommunen også handle raskt.

Pontus har fått endret bevilling fra skjenke- til salgsbevilling i to uker. – Det betyr at vi kan selge alkohol med styrke opp til 4,7 prosent. I tillegg kommer vi til å selge brus, energidrikker og peanøtter, sier Hope. FOTO: Jon Ingemundsen

– Dette er ikke et problem for oss. I skjenkeretningslinjene til Sandnes kommune står det at salgsbevilling kan tildeles spesialforretninger. Et utested med et bredt sortiment av øl vil absolutt havne i denne kategorien, sier Kanne.

– Har dere fått inn flere søknader?

– Vi har mottatt et par andre henvendelser om muligheten for dette. Disse stedene har fått samme tilbakemelding som Pontus. Først må det foreligge en søknad, så vil vi prøve å behandle den så raskt som mulig, sier Kanne.

«Dagligvareforretning»

Take away-øl var også oppe til diskusjon blant politikerne i Stavanger tirsdag denne uka. Der jobber kommunedirektøren nå med å se på en løsning for hvordan et slikt alkoholsalg kan foregå.

Salgsbevillingen til Pontus er gyldig i to uker. Deretter vil puben få tilbake sin originale skjenkebevilling. Første åpningsdag blir allerede i dag, fredag.

– Vi rigger oss til som en dagligvareforretning. Det vil være mulig å sprite hendene ved ankomst, så kan man henvende seg til bartenderen for hjelp, eller gå videre inn i lokalene og plukke varer selv, sier Hope.

Utestedet, eller rettere sagt butikken Pontus, har også lagt opp til en egen utgang slik at kundene ikke trenger å vrimle rundt hverandre. Oppmerkinger skal sørge for at kravet om avstand blir opprettholdt.

Åpningsdagene blir fredag og lørdag, både denne uka og neste uke.

– Under denne krisen har jeg kjent på at vi er en bransje som ikke har blitt prioritert. At vi blir sett på mer som et gode enn en nødvendighet. At kommunen tok dette så seriøst og handlet så raskt, setter vi stor pris på, sier Hope.

Publisert: 24. april 2020, 17:52