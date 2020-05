Aktuelt Ryde Mener dagens regler for el-sparkesykler allerede har gått ut på dato Høyre-politiker vil endre regelverk som ble vedtatt for åtte måneder siden, men blir bedt om å ha is i magen. Publisert: 13. mai 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Ingebjørg Folgerø (H) ønsker å endre et ganske ferskt regelverk. Slik kan det bli mer attraktivt for større selskaper å etablere sparkesykkel-utleie i Stavanger. FOTO: Jan Inge Haga/Jarle Aasland

– Jeg føler helt klart et ansvar for vedtaket som ble gjort, det var jo jeg som la det fram, sier Ingebjørg Folgerø.

Høyre-politikeren er medlem av utvalget for miljø og utbygging. Nå ber hun samme instans som vedtok de gjeldene retningslinjene i september om å endre dem.

– Jeg har snakket med aktører i bransjen som mener det er umulig å drive effektivt når de maks kan leie ut 100 sparkesykler, sier Folgerø.

FAKTA: Disse endringene ønsker Folgerø Fire selskap kan utplassere inntil 250 sykler hver i sentrumsområdet. Syklene får nytt batteri ved behov, og stilles da tilbake på oppstillingsplassene. Veltede sykler blir monitorert og rettet opp av leverandøren ila kort tid. Det markeres (males opp) et romslig antall hensettingssteder utenfor sentrumssonen (deler av Vestre Platå / Storhaug / Lervig / Våland). Disse kan brukes av alle leverandørene. Leverandørene skal enten gjøre det umulig å hensette syklene utenfor disse markerte stedene utenfor sentrumssonen, eller de skal tilby brukerne en belønning (rabatt) for å plassere syklene på hensettingsstedene. Dette punktet følges opp av administrasjonen i dialog med leverandørene, slik at en evt belønningsløsning er tilstrekkelig for å motivere brukerne til å hensette syklene riktig. Det opprettes en tilsvarende ‘sone’ både i Jåttåvågen og på Forus. Soneområdet avklares i dialog med leverandørene. I hver av disse sonene kan leverandørene utplassere inntil 250 sparkesykler hver. Hensettingssteder utenfor sonene markeres og håndteres tilsvarende som i sentrumssonen. Leverandører som benytter mer enn én sone skal sikre at antallet sykler i hver sone varierer med maks 10 prosent, så syklene ikke ‘glir’ fra en sone til en annen. Det åpnes for at leverandørene kan foreslå ytterligere ‘soner’ i andre bydeler. Andre deler av det vedtatte regelverket forblir uendret.

Færre utleiere, flere sykler

Sparkesykkeldebatten i Stavanger dukket for alvor opp i fjor sommer, da Ryde plasserte ut el-sparkesykler i byen uten kommunens tillatelse.

Politikerne fikk fjernet dem og vedtok høsten 2019 retningslinjer for hvordan sparkesykkelutleie skal foregå (se faktaboks).

FAKTA: Slik er dagens regelverk Enhver leverandør som skal drive utleie av el-sparkesykler fra kommunal grunn skal ha en gyldig avtale med Stavanger kommune som blant annet innbefatter leie av gategrunn og krav om at retningslinjene skal følges. Det settes tak på maks 100 sykler pr. tilbyder. En ‘tilbyder’ regnes her som en app med medfølgende inntil 100 sykler. Syklene skal være utstyrt etter de krav som stilles i forskrift om krav til sykkel, med blant annet bremser, lys foran og bak og signalklokke. Hastighetsbegrensninger for el-sparkesykler skal også følges, jf. forskriftens § 2. Leverandør skal selv følge trafikkreglene i deres utførelse av driftstjenester. For eksempel skal driftsbiler ikke stanse i sykkelfelt, på fortau, eller kjøre i sykkelvei eller i park- og friområder. Det oppfordres til bruk av lastesykkel i driften fremfor varebil. Leverandør skal informere sine kunder om trafikkregler og hvordan syklene brukes på en trygg måte. Leverandør skal instruere brukerne om hvor sykler kan parkeres. På fortau skal det være minst 2,5m ferdselsareal forbi sykkelen. Om det er et område med mange fotgjengere er denne avstanden veiledende. I beplantede bed, i parker og i friområder skal det ikke settes sykler. Syklene skal være utstyrt med «geo-fencing». Kommunen skal definere soner der det ikke er lov å avslutte leien av den enkelte elsparkesykkel. Aktuelle soner er parker, Torget, Arneageren, langs Vågen, gågatene i sentrum mm., samt soner der toppfart skal begrenses til 6 km/t. Aktuelle leverandører må tilpasse seg kommunes dynamiske definisjon på «no go»- og «slow go»-soner. El-sparkesyklene skal ha mulighet til automatisk å sette ned hastigheten ut fra hvor de befinner seg i byen. Aktuelle soner bestemmes av kommunen. Farten skal kunne dempes fra normal toppfart på 20 kilometer i timen til 6 kilometer i timen. Leverandør skal aktivt følge opp sine sykler. Det innebærer å fjerne ødelagte eller defekte sykler, rydde sykler som står til hinder for øvrig ferdsel og fjerne sykler som er forlatt i sjøen, parker, friområder, strender samt andre steder som er definert som områder der det ikke skal hensettes sparkesykler. Syklene kan utplasseres i tidsrommet 06.00 – 22.00 alle dager. Alle sykler skal tas inn om natten. Det skal avtales særskilte ordninger for utplassering av el-sparkesykler under de store arrangementene. Eksempler på dette er under GladMat, ONS og 17.mai. Dette avklares gjennom jevnlige dialogmøter med kommunen. El-sparkesyklene skal ikke utplasseres når det er fare for snø og/eller is. Kilde: Stavanger kommune

Per i dag tillater kommunen at 10 aktører leier ut maks 100 sykler hver. Folgerø ønsker å redusere antallet aktører til fire, men heve makstaket til 250 el-sparkesykler.

– Akkurat nå har vi bare én aktør som leier ut sykler i Stavanger. Derfor mener jeg vi må åpne opp for flere sykler slik at flere utleiere kan komme på banen og innbyggerne får et enda bedre tilbud, sier politikeren.

– Er det ikke tidlig å endre på noe allerede nå?

– Det må være lov å justere på reglene etter hvert som man får mer informasjon. Vi lager ikke vedtak for evigheten, svarer Folgerø.

Seksjonssjef i Stavanger kommune, Trygve Petter Nilsen, ber politikerne ha is i magen og la prøveprosjektet gå sin gang. FOTO: Fredrik Refvem

Ber om tid

Seksjonssjef i Stavanger kommune, Trygve Petter Nilsen, har hatt ansvaret med å koordinere utleieordningen i byen.

Han har vært i kontakt med flere selskaper som Voi, Zvipp og Tier, men foreløpig er det kun sparkesykkel-selskapet Ryde som aktivt driver utleie i Stavanger.

– Utleieordningen er et vedtatt prøveprosjekt, derfor tror jeg ikke det er heldig å innføre endringer allerede nå. Vi bør gi dette et forsøk til å sette seg og vente til koronapandemien er over, sier Nilsen.

Daglig leder i Ryde Technology, Espen Rønneberg, mener at makstaket på sparkesykler passer selskapet hans og gjør det mulig å drive effektivt i byen.

Han forteller at det er usikkert om Ryde ville benyttet seg av muligheten til å sette ut 150 nye el-sparkesykler, i tillegg til de 100 som allerede står i gatene.

– Det framstår for meg som merkelig å endre et prøveprosjekt som vi mener fungerer bra allerede, sier Rønneberg til Byas.

Ryde-direktør Espen Rønneberg (t.h.) mener dagens ordning fungerer godt. Her sammen med styremedlem Johan Olofsson. FOTO: Jan Inge Haga

Utleie i andre bydeler?

Det er tydelig at flere aktører ønsker seg til Stavanger, men at dagens retningslinjer begrenser inntjeningsmulighetene for større selskaper.

Kort tid etter at dagens regelverk ble vedtatt, gikk Circ-sjef, Emil Åkesson, ut i Aftenbladet og sa at: «Ved å sette et tak på 1000 el-sparkesykler i en by med mer enn 100.000 innbyggere vil el-sparkesykkelen aldri bli et logisk alternativ».

Cirk leverer mikromobilitetstjenester i 12 land og 45 byer rundt om i verden.

Folgerø i Høyre ønsker blant annet også å utvide mulighetene sparkesykkelselskapene har til å tilby utleie i andre bydeler. Per i dag er det kun tillatt å drive utleie i sentrum.

– Da vil det være logisk å tilby el-sparkesykler i for eksempel Jåttåvågen og på Forus, sier Folgerø.

Forslaget fra Folgerø skal opp til diskusjon i utvalget for miljø og utbygging den 17. juni.

Publisert: 13. mai 2020, 19:00