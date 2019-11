Isah kan bli årets nykommer under P3 Gull

P3 Gull 2013:

Årets nykommer: Cashmere Cat

Årets liveartist: Kaizers Orchestra

Årets låt: "Running to The Sea" – Röyksopp and Susanne Sundfør

P3-prisen: Karpe Diem

P3 Gull 2014:

Årets nykommer: Kygo

Årets liveartist: OnklP & De fjerne slekningene

Årets låt: "Styggen på ryggen" – OnklP & De fjerne slekningene

P3-prisen: Susanne Sundfør

P3 Gull 2015:

Årets nykommer: Astrid S

Årets liveartist: Honningbarna

Årets låt: "2 AM" – Astrid S

P3-prisen: Lars Vaular

P3 Gull 2016:

Årets nykommer: Cezinando

Årets liveartist: Karpe Diem

Årets låt: "Lett å være rebell i kjellerleiligheten din" – Karpe Diem

P3-prisen: Röyksopp

P3 Gull 2017:

Årets nykommer: Sigrid

Årets liveartist: Karpe Diem

Årets låt: "Håper du har plass" – Cezinando

P3-prisen: OnklP

P3 Gull 2018:

Årets nykommer: Boy Pablo

Årets liveartist: Cezinando

Årets låt: "Strangers" – Sigrid

P3-prisen: Ina Wroldsen