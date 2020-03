Aktuelt Russetid Klamrer seg til håpet om å feire russetiden til sommeren Russens hovedstyre i Sandnes og Stavanger oppfordrer alle til å vente med å ta på buksene. Dersom koronapandemien fortsetter, blir den organiserte feiringen avlyst. Publisert: 26. mars 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Onsdag ble det kjent at årets Landstreff i Kongeparken er avlyst. Det samme kan skje med hele russefeiringen om koronapandemien fortsetter. FOTO: Carina Johansen

Opprinnelig skulle avgangselevene tatt på buksene fredag 3. april, men russeledelsen oppfordrer nå alle til å la buksene og dressene ligge.

– Årets russetid blir ikke slik den har vært alle andre år. Nå er vi nødt til å finne på noe nytt og kreativt, sier russepresident ved Sandnes videregående skole, Thea Rettedal.

Korona-møte

Onsdag ettermiddag hadde russens hovedstyre i Stavanger og Sandnes møter hver for seg for å snakke om hvordan årets russefeiring blir.

LES MER:

Slik reagerer russen på at årets store høydepunkt blir avlyst

Hovedstyrene består av russepresidenter fra hele Sør-Rogaland.

Samme kveld ble hovedstyrene enige om en felles uttalelse som ble lagt ut på flere av skolenes russekontoer på Instagram:

Denne meldingen ble lagt ut på flere russekontoer på Instagram onsdag kveld. Hovedstyret i Stavanger består av Stavanger, Sola og Randaberg kommune. Hovedstyret i Sandnes består av Sandnes, Eigersund og kommunene på Jæren. FOTO: Skjermdump Instagram

Her kommer det blant annet fram at:

Hovedstyrene understreker at det er viktig at russen følger helsemyndighetenes råd.

Det er et lite håp om å arrangere russetiden senere.

Planen er å flytte russetiden til sommeren. Derfor ønsker hovedstyrene at russen venter med å ta på seg bukser og dresser.

– Vi har et lite håp om å få en russetid, men jeg tror sannsynligheten er liten. Vi vet ennå ikke hvordan situasjonen er til sommeren, sier russepresident ved St. Olav videregående skole, Tor Olav Måkestad.

– Og dersom det ikke blir bedre?

– Da risikerer vi at hele feiringen blir avlyst, sier Måkestad.

Russepresident ved St. Olav videregående skole, Tor Olav Måkestad, sier at hovedstyrene har et lite håp om en russefeiring til sommeren. FOTO: Privat

Russen imponerer

Før hovedstyrene samlet seg i går ettermiddag, hadde fylkesordføreren invitert russen til et møte.

Her deltok også representanter fra opplæringsavdelingen og en smittevernlege.

– Fylkeskommunen har ikke mandat til å styre russetiden siden dette ikke er en skoleaktivitet, men vi fortalte russen hva vi forventet av dem, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Hun har også i et leserinnlegg i Aftenbladet understreket hvor viktig det er at russen tar denne situasjonen på alvor. Etter gårsdagens møte og den påfølgende uttalelsen fra hovedstyrene, mener hun at russen gjør nettopp det.

– Jeg skjønner at det er en enorm forventning til russetiden, men jeg synes russen takler dette på en fin måte. Dette imponerer meg, sier Chesak.

Fylkesordfører Marianne Chesak hadde et møte med russen onsdag formiddag. FOTO: Jarle Aasland

Individuell feiring

På det samme møtet ble ideen om å flytte russetiden til sommeren diskutert. Dette mente også fylkeskommunen var det beste alternativet.

Per nå er det for tidlig å si hvordan en slik feiring vil bli organisert, eller om den i det hele tatt blir noe av.

Ingen vet hvordan koronaepidemien kommer til å utvikle seg.

LES MER:

Ber om hjelp til å samle inn: Har du et korona-minne?

– Dersom restriksjonene mykes opp til sommeren, ønsker vi å få til en felles feiring. Hvis ikke blir russetiden opp til det folk finner på selv, sier Rettedal ved Sandnes videregående skole.

Dette synet deler russepresidenten ved St. Olav, som oppfordrer folk til å møtes digitalt i stedet for på fest.

– Jeg kommer til å ta russetiden som den kommer. Jeg har ikke fikset opp russedressen ennå og jeg er med på en van som mest sannsynlig kommer til å stå i ro. Jeg holder meg til det helsemyndighetene sier. Blir det ikke russefeiring, så er det helt greit, sier Måkestad.

Publisert: 26. mars 2020, 19:00