Derfor bør du fylle opp BSU-kontoen din i januar

Ved inngangen til 2017 ble den øvre beløpsgrensen for BSU økt til 300 000 kroner.

Dermed kan man totalt sett spare enda mer til bolig, og nyte godt av både rentene og skattefradraget, enn man kunne for noen år siden.

Dette til tross for at du maksimalt kan fylle opp kontoen med 25.000 kroner hvert år.

Spar på renter

Mange fyller opp BSU-kontoen på tampen av året, men desember er ikke den lureste måneden å sette inn penger på BSU-kontoen, skal man tro forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

– Mange setter inn penger i desember, og spesielt i romjula. Men om man er opptatt av å kunne få mest mulig ut av BSU-en sin, bør man sette inn maksimalt beløp allerede i januar. Da får man mer renter, sier Sandmæl.

Et kjapt regnstykke viser at man ved å sette inn maksbeløpet på 25.000 i januar, sitter igjen med rundt 800 kroner i renter når året er omme, tatt i betraktning at renten er på rundt 3,2 prosent.

Mye penger over tid

– Det kan bli mye penger over tid. Man må selvfølgelig betale skatt av dette, men om man setter inn penger sent i desember, får man nesten ingen renter. Tatt i betraktning at ikke alle har så mye penger i januar, så anbefaler jeg å sette av månedlig beløp til BSU. Og så kan man spe på med både bursdagpengene og julegaver, sier Sandmæl.

Hun ser at mange ikke får fylt opp det årlige maksbeløpet på BSU ved å sette inn penger i siste liten.

Denne artikkelen er publisert tidligere på Byas, men er hentet fram igjen med tanke på nye lesere.