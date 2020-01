– Trenden er at folk ønsker mer komfort og er villige til å betale litt ekstra for dette, sier Odeons kinodirektør i Stavanger og Sandnes, Håvard Erga.

Selskapet skal i gang med omfattende oppgraderinger i begge byer for de som krever mer enn et beger popcorn og midtsete-plass.

I tillegg til en splitter ny kino-lounge i både Stavanger og Sandnes, får byene også nye luksussaler. 136 stoler i Stavanger og 58 stoler i Sandnes skal hjelpe deg med å hvile både rygg og bein dersom spenningen blir for stor. Får du ståpels kan du også skru på setevarmen.

– Loungen blir et tilbud til lukkede visninger, som for eksempel arrangementer booket av bedrifter, forteller Erga.

Odeon

Bond-luksus

Den mest omfattende jobben skjer i Sandnes. Her har kinogjengerne delt toaletter med kundene til Amfi Vågen, kjøpesenteret som kinoen er en del av. Dette skal det nå bli slutt på.

De gamle toalettene rives og området erstattes med en ny kiosk. Loungen og de nye toalettene bygges der kiosken står i dag. I tillegg skal korridorer, skjermer, tepper og fargene på veggene få en overhaling.

Sandnes har i dag seks saler, og sal 6 vil være stengt tre uker i mars for å få luksusen på plass. I Stavanger er det totalt ti saler, her har arbeidet i sal 5 allerede begynt.

– I Stavanger skal alt være klart til vinterferien. Siden jobben i Sandnes er større, regner vi med å være klare til James Bond-premieren i april, sier Erga.

Jan Inge Haga

Kinokonkurranse

Nylig omtalte kinodirektøren 2019 som et dårlig kinoår, likevel satte kinoen på Bryne ny publikumsrekord.

Her fikk innbyggerne ny kino i 2018, og kinosjefen på Nord-Jæren legger ikke skjul på at han håper oppussingen i Stavanger og Sandnes vil gjøre byene enda mer attraktive for kinopublikumet.

– Disse planene har vi jobbet med i nærmere to år, før kinoen på Bryne sto ferdig, men vi ønsker selvsagt å kunne tilby det beste til kundene våre, sier Erga.

Kinodirektør på Bryne, Erlend Serigstad, tror derimot ikke at det lekker mange kinogjengere fra nord til sør. Han forklarer veksten med at Bryne nå klarer å holde på sitt eget publikum, i stedet for at jærbuene drar til storbyen for å gå på kino.

Pål Christensen

I fjor besøkte 89.262 publikummere kinoen på Bryne, en oppgang på 30 prosent fra året før.

– Tidligere hadde vi bare én sal. Da var det naturlig at folk trakk til byen fordi det var et bedre tilbud der. Nå har vi fire saler og klarer å møte etterspørselen, sier Serigstad.

Jan Inge Haga

Kostnad: – Mye

De gamle luksussalene i Stavanger og Sandnes vil fortsatt være i drift. De flunkende nye salene blir en del av konseptet som selskapet kaller «Odeon Luxe». Disse kan det også bli flere av i framtiden.

– Det er en ganske stor investering, så vi får se an responsen, men vi har planer om å fornye oss enda mer enn det vi gjør nå, sier Erga.

– Hvor mye koster herligheten?

– Mye, sier Erga og humrer.