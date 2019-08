Veksten fortsetter: To nye Kanelsnurren-kafeer på vei

Per dags dato har Kanelsnurren seks filialer på Nord-Jæren, men i løpet av det neste året vil tallet stige til åtte, bekrefter daglig leder Torben Krarup.

Første kafé ut åpner i midten av september i Herbarium, hvor Straensenteret holdt til tidligere.

– Det blir en klassisk Kanelsnurren-filial, med både kafé og take away. Vi har stor tro på take away-konseptet på grunn av alle kontorene som kommer her, sier Krarup.

Herbarium vil nemlig ikke bare erstatte Straensenteret som et kjøpesenter. Øgreids prosjekt til 300 millioner kroner skal også huse 7500 kvadratmeter med kontorer.

Inn i eksklusivt boligområde

Mandag morgen var Kanelsnurren-sjefen på plass i første etasje i Herbarium for å se til at inventaret til den nye kafeen hadde kommet på plass. Rundt ham sto benker, bord og disker pakket inn i plast.

Det er derimot ikke bare i sentrumskjernen det skal rigges til en ny Kanelsnurren. På Eiganes foregår det også hektisk byggeaktivitet.

– Vi fikk en forespørsel fra Base om dette var noe vi var interessert i. Denne filialen blir derimot en del mindre, men vil også være en klassisk kafé og take away-utsalg, sier Krarup.

AD. Moment / Eve Images

Etableringen havner i hjertet av boligprosjektet til Base, Ledaal Park, hvor det i dag bygges leiligheter til 365 millioner kroner.

Her skal Kanelsnurren åpne på hjørnet av Alexander Kiellands gate og Niels Juels gate i løpet av forsommeren 2020.

– Kanelsnurren har vært frampå og leverer gode produkter. De har utpekt seg med å være noen som satser, sier prosjektleder i Base Bolig, Odd-Are Njå, om hvorfor Kanelsnurren ble en del av prosjektet.

Fra før holder Matmagasinet til i Hermetikken, i tillegg skal Lervig åpne et nytt blendery i samme område.

Krarup ønsker ikke å kommentere hvor mye Kanelsnurren investerer i de to nyetableringene.

AD. Moment / Eve Images

30 til 40 kafeer

Krarup og kona Lærke Olesen startet opp firmaet i 2008. De siste årene har Kanelsnurren hatt stor vekst. De ferskeste etableringene for bakeri- og kafékjeden er på Arneageren og i østre bydel.

I fjor ble det kjent at Øgreid-familien kjøpte 60 prosent av firmaet. Samtidig varslet Kanelsnurren at de ville åpne 30 til 40 nye utsalg i løpet av en sjuårsperiode.

Jon Ingemundsen (arkiv)

– Vi ligger godt an med dette foreløpig, men vi kommer nok ikke til å åpne noen flere utsalg i år, sier Krarup, som legger til at det neste på agendaen er å flytte produksjonen fra Verksgata til et nytt bakeri på Forus.

Resultatmessig gikk det også svært bra for Kanelsnurren i fjor. Ifølge Proff.no hadde Kanelsnurren AS en omsetning på 35,4 millioner kroner, en økning på nesten 10 millioner kroner fra 2017. Resultatet var på 3,2 millioner kroner før skatt.

– Vi føler at vi er godt til stede i Stavanger. Nå er det mer naturlig at vi ser utover mot Jæren, Bryne eller Ålgård, sier Krarup om ekspansjonsplanene videre.