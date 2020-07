Aktuelt Utelivsbransjen Chevy’s går fra rockebule til nattbar: Sjekk forvandlingen Lokalet er lysere og sitteplassene flere. I tillegg får nattklubben, som har vært en del av Stavangers uteliv siden 1992, nytt navn. Publisert: 31. juli 2020, 12:03 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Det blir mer en nattbar enn en nattklubb, sier barsjef ved Stavanger Underground, Live Stavenes Hansen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Det har blitt servert en del drikke i kjelleren mellom Gossip og Cardinal i årenes løp.

Chevy’s åpnet i de mørke lokalene under bakken i 1992. Etter 28 års drift går den tradisjonsrike nattklubben inn i historiebøkene.

Fredag kveld åpner Stavanger Underground.

– Vi har endret hele konseptet. Veggene er malt, vi har dekorert lokalet med graffiti, baren er ny. Det er lysere, mer koselig, sier daglig leder Mikkel Ørbæk Andersen (23).

Mikkel Ørbæk Andersen skal drive det nye utestedet Stavanger Underground. Live Stavenes Hansen er barsjef. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Hip-hop

Andersen har tidligere jobbet ved Champs. Sportsbaren ligger to etasjer over det som nå blir Stavanger Underground.

Han har lenge ment at noe burde blitt gjort med det slitte kjellerlokalet. Rockebula måtte bli mer innbydende for hvermansen, ikke bare stamgjestene og tilfeldige natteravner som datt innom klubben etter at klokka hadde passert halv to.

– Underground, hip-hop, bedre standard. Det var stikkordene, forklarer 23-åringen.

Det meste som kan minne om Chevy’s er borte. Andersen forteller at han kun har tatt vare på et par bord. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Han presenterte ideen sin for ledelsen i Kjelleren AS, selskapet som driver utelivskomplekset i Skagen 21, samt nattklubben Hexagon. Andersen fikk grønt lys.

Han ønsker ikke å utdype hvor mye som er investert i oppussingen.

– Det er derimot ikke så mye som folk vil tro. Mye går an å fikse selv, men det tar tid. Jeg har stått her flere timer om dagen, sier Andersen.

Dette graffiti-verket er det første gjestene fester blikket på idet de kommer ned trappa og inn i lokalene. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Åpningskonsert

Uansett hvor slitt lokalet måtte være, så er det ingen tvil om at kjelleren har sjel. Etter nærmere 30 års drift er det mange som har et forhold til stedet.

Live Stavenes Hansen (25) har jobbet som bartender ved Chevy’s i over tre år. Hun blir med videre som barsjef når nye gjester ønskes velkommen til Stavanger Undergorund.

– Jeg er ikke bitter for at Chevy’s forsvinner, for det fungerte ikke slik som det var. Vi kan ikke leve på 20 stamgjester. Derfor måtte noe gjøres og jeg tror dette blir en kjempebra erstatning, sier 25-åringen.

Chevy’s er historie etter 28 år. Inngangen blir derimot den samme. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Hun forstår at avgjørelsen kan falle noen tungt for brystet, men peker samtidig på at byen fikk en ny rockeklubb i de gamle lokalene til Cocktailfabrikken.

Rocken har ikke forsvunnet fra utelivet, men forsvinner fra kjelleren i Skagen.

– Jeg brenner nok litt mer for hip-hop enn de fleste. På åpningsfesten kommer Prollynah og skal ha intimkonsert. Vi er fullbooket. Det blir utrolig bra, sier Andersen.

