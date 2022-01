Aktuelt Restaurant Spisesteder som åpnet i Stavanger og Sandnes i fjor Har du testet dem? Publisert: 13. januar 2022, 07:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Bønnespiren, Smashin’, Citra, Coyote Tacos , Spisoh og Sabi Enso. Dette er noen av spisestedene som åpnet og som Byas omtalte i 2021.

Byas omtaler ofte nye spisesteder, men ikke fortvil dersom flere av dem har gått deg hus forbi.

Her har vi nemlig samlet matnyhetene fra fjoråret. Kanskje du finner en ny restaurant- eller take away-favoritt?

Flamingo

– Nå jobber vi med å spikre menyen. Det blir blant annet varmretter og smørbrød, men vi skal ikke være en restaurant, sa Knut Bergesen til Byas i januar.

Planen var å åpne dørene innen påske, men etter noen koronaforsinkelser var det endelig klart for åpning i juni.

Den gamle teglsteinsveggen er funnet fram. Citra har plass til rundt 100 gjester.

Citra

Helt i starten av februar kom nyheten om at en ny bar- og pizzarestaurant over to etasjer skulle åpne i Fargegata.

Det skulle ta sin tid å få alt klart, men i november kunne Citra endelig ønske gjestene velkommen.

Smashin’

Det begynte som et samarbeid mellom to brødre i Fargegata. Kjøkkenet til utestedet Finkel ble ikke hyppig brukt. Da begynte Andreas Berg å lage brugere på adressen, som ble starten på Smashin’.

Smashin’ flyttet inn i egne lokaler et par måneder senere.

Aladdin Cuisine

Restauranten tok over de gamle lokalene til Yum Asian Food i Salvågergata 3 i fjor vinter.

På menyen står retter fra Midtøsten, i hovedsak mat fra Libanon og Syria.

Bienvenido Espiritu Ledesma «Benjo», kokk og medeier på Coyote Tacos på Bystasjonen. Restauranten gjenåpner fredag i nye lokaler på kjøpesenteret.

Coyote Tacos

Varslet en gjenåpning i Sandnes i mars i fjor. Da hadde restauranten vært stengt siden året i forveien. Nedetida ble brukt på å flytte og pusse opp.

Angr

Fortou-gjengen, selskapet og personene bak restauranten Tako, hadde spist seg mette på den meksikanske klassikeren.

I mars kom nyheten om at spisestedet Angr skulle erstatte taco-konseptet i østre bydel.

Daglig leder ved Déjà Vu Delikatesser, Kjetil Skaret, kunne fortelle at spisestedet skulle åpne en filial på Kvadrat i løpet av sommeren.

Déjà Vu Delikatesser

Spisestedet på Magasin Blaa tok med seg lunsj- og middagsrettene til regionens største kjøpesenter.

Roger Asakil Joya har tatt over de gamle lokalene til Alex Sushi i Romsøegården. Her har han åpnet Sabi Enso.

Sabi Enso

I fem år var Roger Asakil Joya regissør, kurator, kreatør – men ikke minst kjøkkensjef – ved Sabi Omakase i Pedersgata. I 2017 ble jobben belønnet med en stjerne i Michelinguiden.

I april startet han opp Sabi Enso og byttet scene fra Pedersgata til Romsøegården.

Dolly Dimple’s

Den aller første Dolly-restauranten åpnet i Sandnes i 1986. I mai kom nyheten om at pizzaen skulle gjenoppstå i fødebyen.

Per i dag ligger tre av åtte utsalg i regionen (Sandnes, Sola og Ølberg).

Skagen Brasserie

For pizzarestauranten Al Forno sviktet både pizzaovnen og omsetningen. Dermed fant innehaveren ut at det var på tide å gjøre noe nytt.

Erstatningen ble Skagen Brasserie, med kjøtt, fisk og annen sjømat på menyen.

I Pedersgata 46, har Stine Ditløvsen åpnet Bønnespiren. – Jeg ville være med å utvide utvalget for dem som ønsker å spise vegansk, eller ikke tåler melk eller egg, sa hun til Byas rett etter åpningen.

Bønnespiren

– Hundre prosent plantebasert, smakfullt og lagd fra bunnen av, sa innehaver Stine Ditløvsen da hun kort skulle beskrive utsalget hun åpnet i Pedersgata i slutten av april.

Eg & Du

Sommeren 2017 åpnet Robert Ottesen og Haakon Mørch Eg & Du på Eiganes. Høsten 2020 tok duoen over det gamle lokalet til Sjå Inge i Østervåg. Dermed var alt klart for en bydelsrestaurant og kafé midt i sentrum.

Patricia Mendez ønsket først å lage salsa, men det har blitt til en egen taco-takeaway i Pedersgata.

Casa Salsitas

Patricia Mendez flyttet til Norge på grunn av kjærligheten, men de sterke følelsene for maten i hjemlandet Mexico ga hun aldri slipp på. Dette ble starten på salsaprodusenten Salsitas, som fikk sitt eget utsalgssted i Pedersgata i mai.

Her får du naturligvis taco, men IKKE med rømme.

Det ble kjedelig å være permittert i lengden. Derfor sa Mint opp jobben og startet opp Wolo (We only live once). En matvogn utenfor Kvadrat.

Wolo

Arbeidsjernet Sachiwan Sopha, som går under kallenavnet Mint, har jobbet ved flere fine og anerkjente restauranter. Men da pandemien førte til permittering, valgte hun å slutte for å starte opp matvogna Wolo (We only live once) utenfor Kvadrat.

Bankers Pizza

Etter å ha åpnet fire utsalg under pandemien, ble Bankers Pizza klar for Kalhammaren i fjor høst. Samtidig utvidet pizzakjeden til Jæren.

Punk Sushi

Gjengen til Hekkan Burger står bak Punk Sushi som har åpnet i både Stavanger og Sandnes.

– Vi ønsker å etablere oss som en seriøs konkurrent i sushimarkedet. Vår oppfatning av markedet i dag er at du kan få bra sushi som er dyr, eller billig sushi som er dårlig, sa daglig leder Ole Dysjaland om konseptet da nyheten om Sandnes-etableringen ble kjent.

Du føler deg ganske liten rundt de massive kornsiloene. Helt innerst i Dokkgata, holder Spisoh til.

Spisoh

Spøkelseskjøkken er blitt en ny greie. Kort og godt er dette et sted som lager mat og får føden ut til sultne kunder gjennom leveringstjenester som for eksempel Foodora og Wolt.

I fjor sommer så Spisoh dagens lys innerst i Dokkgata, omringet av store kornsiloer. Her deler kjøkkenet lokaler med iskremprodusenten Delizia.

Fly Chicken

Restauranten følger en gammel og velkjent forretningsidé: Fritert kylling.

Fly Chicken åpnet i flunkende nye lokaler i september i fjor. Her ble restauranten etter hvert nabo med både Yips og Mano.

Nylig annonserte Fly Chicken en utvidelse til Sandnes.

Asmani restaurant

På kort tid ble de gamle lokalene til Sofra i Pedersgata forvandlet til nye Asmani restaurant. I november åpnet 21 år gamle Islam Khan dørene.

