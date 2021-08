Aktuelt Utopiafestivalen Utopia lager helårs konsertscene på Hurtigbåtterminalen Opp mot 1000 personer skal få plass hver kveld når Utopia overtar Hurtigbåtterminalen på Fiskepiren. Den nye scenen skal åpnes om et snaut år. Oppdatert: 22. august 2021, 11:50

Espen Knoph er festivalsjef for Utopia. Nå skal folkene bak festivalen utvide med helårsdrift av «Terminalen», en ny scene i Hurtigbåtterminalen på Fiskepiren i Stavanger.

– Vi ser for oss å åpne i mars/april neste år. Det er optimistisk, men vi sikter på kommende vår, sier Espen Knoph.

Han er festivalsjef for Utopia-festivalen. I lang tid har han vært på utkikk etter et sted å lage en helårsscene, et sted å ha konserter, eventer og andre arrangementer, i Stavanger sentrum.

«Terminalen» uten hurtigbåter

Nå har han funnet det. Hurtigbåtterminalen på Fiskepiren eies av Stavanger Havn IKS. I dag brukes lokalene som venterom for passasjerer som skal ta båt fra Stavanger sentrum. Det er også noen kontorer i lokalene, som Kolumbus leier og disponerer.

I planene for det som skal bli «Terminalen», er en mindre del satt av til venterom for buss og båtpassasjerer. Resten skal Utopia bruke.

I inngangspartiet skal det være billettsalg, palmer, sofaer og et oppholdsområde. Resten av huset skal tilpasses slik at opp mot tusen personer kan gå på konsert, ha firmafest, gå på konferanser, besøke messer eller lignende.

Illustrasjon over inneområdet i Terminalen.

– Planen er å ha 200–250 arrangementer i året. Vi kan ha 2–3 konserter hver uke. Konserter i helgene kan gå over i klubbkvelder, for eksempel.

Foreløpig vil Espen Knoph og hans folk konsentrere seg om driften på kveldstid, i tillegg til utleie og lukkede arrangementer på dagtid. Kafé- eller spisested ligger ikke i planene på dette tidspunktet.

– Så får vi se hva som skjer på sikt. Hele dette området er i forvandling, så hvem vet hva vi kan gjøre her om 4–5–6–7 år.

Utopia og folkene bak festivalen har sikret seg en leieavtale på 10+10 år med havneselskapet og Kolumbus. De tre partene er, som det heter, «omforente», om å sammen lage et kultur- og mobilitetspunkt. Konsertscene og holdeplass, for dem som vil ha det på gammelnorsk.

For å komme helt i mål kreves det noen godkjenninger og en bruksendring – i tillegg til byggearbeidene. Særlig mer vil ikke Utopia belemre det offentlige med, selv om dette ikke blir helt gratis å lage til.

«Terminalen» by night.

Koster 20 millioner

For å få dette til må de gjøre en del med lokalene på innsiden. Beregninger viser at rundt 20 millioner må til for å gjøre bygget klart for konserter og større arrangementer. Det skal åpnes opp et galleri, bygget skal tilpasses akustikken en konsert krever, motoriserte veggtepper skal på plass og så videre. Intensjonen er å beholde byggets fasader mest mulig slik de framstår i dag, med eventuelle justeringer av innganger, skjermingstiltak og vindusplassering på østsiden.

Illustrasjon av hvordan inngangsområdet kan bli seende ut.

Pengene har de. Her skal ikke det offentlige inn med midler. Selskapene bak Utopia-festivalen, Momentium og Sky Agency, har ressursene, og noen lokale investorer kan også bli med på laget.

– Terminalen skal være en privat drevet scene, understreker Knoph.

– Jeg er sikker på at det er god plass for en scene som ligger midt mellom kapasiteten til Folken og Konserthuset. Vi kan ha alle typer musikk her, selv om hovedvekten vil være for samme målgruppe som Utopia-festivalen: 18–30 år. Dette vil også bidra til å stimulere denne delen av byen, midt mellom Konserthuset og Tou, binde sammen Pedersgata med sjøen og rett og slett bringe mer liv til en del av Stavanger som er litt stille om kveldene.

Forbildet er Terminalen Byscene som ligger i hjertet av Ålesund. Den åpnet dørene i 2015, går så det griner og presenteres som « ... en sjangerfri scene og med rundt 200 kulturarrangementer i året er vi en av de mest aktive konsertarrangørene i Norge. Ved siden av konserter tilbyr vi et variert program med klubbkvelder, quizer, debatter, bokbad, stand up, filmkvelder, konsertserien Spire (konserter for ungdom) og mye mer».

– Vi mener dette er perfekt for Stavanger, og vi gleder oss enormt til å åpne dørene her om et lite år, sier Knoph.

Publisert: 22. august 2021, 11:40 Oppdatert: 22. august 2021, 11:50