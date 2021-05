Aktuelt Mablis Disse artistene kommer til Mablis Torsdag klokken 20 ble billettene til Mablisfestivalen sluppet. Publisert: 20. mai 2021, 20:28

18. til 19. juni arrangeres Stavanger-festivalen Mablis i Vålandsskogen, som i år har fått kallenavnet Mabl-ish.

– Vi jobber på spreng for å kunne samles i Vålandskogen, med et solid program og god stemning. Likevel må vi innse at det å samle flere tusen mennesker om fem uker, ikke er mulig, sier Eirin Sandstad, daglig leder for Mablis.

Det blir derfor en litt annerledes feiring: Mabl-ish.

Dette er noen av artistene på årets plakat:

Fredag:

Skambankt

Miss Tati

Janove

Carpool

Lørdag:

TBA

Ruben

Hedda Mae

Suncraft

Intimt arrangement

– I år er året for å tørre å være litt vågale, leke litt med nye konsepter og være kreativ. Vi gleder oss til å lage Mablis med en tvist og i en annen form enn det vi er vant med. Mest av alt gleder jeg meg til å endelig få samle mennesker til uforglemmelige konsertøyeblikk igjen – i trygge Korona-rammer, sier Sandstad.

Ifølge Sandstad vil det bli et mindre og mer intimt arrangement. Gjester og frivillige vil få tilegnet faste plasser i egne soner. Det vil bli servert mat og drikke ved setene.

Antall billetter tilgjengelig er begrenset for å kunne opprettholde gjeldende restriksjoner og smitteverntiltak. Det blir bare salg av dagspass, slik at flest mulig får være med på festen.

Barnas Mablis

Barnas Mablis vil i år foregå med eget program i selve festivalarenaen. Det vil derfor bli lagt ut egne billetter til dette arrangementet. Det vil foregå på lørdag formiddag, før dørene til voksen-Mablis åpner.

I år må også barn under 14 ha billett for å få komme inn. Dette er på grunn av smittesporing og for at arrangøren skal ha kontroll på antall gjester til enhver tid.

