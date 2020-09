Aktuelt Restaurant Ny utvidelse for restaurantkjeden: Åpner på Madla Sabrura Sushi & Sticks erstatter Espresso House på Amfi Madla. Publisert: 22. september 2020, 18:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Kjøpesentre er lokasjoner for Sabrura-kjeden. I løpet av høsten åpner restauranten et nytt utsalgssted på Amfi Madla. FOTO: Pål Christensen

En Finn-annonse røper restaurantkjedens neste utvidelse i Rogaland. Her leter Sabrura-teamet etter en restaurantleder til et nytt utsalg på Madla.

Til Amfi Madla

– Jeg kan bekrefte at Sabrura kommer til oss, sier senterleder ved Amfi Madla, Anette Worum.

Restauranten tar over lokalene til Espresso House. Oppussingsarbeidet er allerede i gang.

– Vi har vært i samtaler med Sabrura en stund, men kontrakten ble formelt skrevet under for et par uker siden. Vi gleder oss veldig, sier Worum.

Hun legger til at åpningen er planlagt i månedsskiftet oktober/november.

Senterleder ved Amfi Madla, Anette Øfsti Worum. FOTO: Jon Ingemundsen

Ønsker inntil fire restauranter

Restaurantkjeden startet opp i Trondheim i 2012. I løpet av seks år vokste kjeden til åtte restauranter. Spisestedene og administrasjonsselskapet omsatte da for 86 millioner kroner.

I september 2018 ble Sabrura kjøpt opp av Bitastad AS, samme konsern som blant annet eier Jordbærpikene og BigBite. Da ble avgjørelsen tatt om å gjøre kjeden landsdekkende. Sabrura har satt seg et hårete mål om mer enn 50 restauranter over hele Norge innen 2024.

Sabrura åpnet først på Herbarium i mai. Nå er i tillegg to nye restauranter på vei. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Første Sabrura-restaurant i Stavanger åpnet på Herbarium i mai. Tidligere har Sabrura også varslet en utvidelse til Kvadrat.

Daglig leder i restaurantkjeden, Preben Oosterhof, har tidligere sagt til Byas at Sabrura ser for seg tre til fire restauranter i distriktet.

Det har ikke lykkes Byas å komme i kontakt med Oosterhof tirsdag.

Publisert: 22. september 2020, 18:00