Aktuelt Restaurant Koronautfordringer for Spis Ute Ugå-stedene i Stavanger Nye koronatiltak betyr nye utfordringer for serveringsstedene som deltar på Spis Ute Ugå. På Kornet har stengt, mens Hekkan leverer maten på gata. Oppdatert: 26. mars 2021, 12:41 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Oliwer Lewczuk ved Hekkan sørger for at Jakob Arborelius får burgeren sin. Etter at meteren ble doblet, må Hekkan levere take away på fortauet. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Drikke også? spør Oliwer Lewczuk ved Hekkan.

– Cola, gjerne, svarer Jakob Arborelius.

Lewczuk forsvinner inn i restaurantlokalet igjen, men kommer raskt tilbake med en brus. Hekkan-ansatte er nå nødt til å gå ut på gata for å gi Arborelius og de andre kundene mat og drikke under Spis Ute Ugå.

«Hekkans korona»

Om ingen har fått det med seg, så sirkulerer det for tiden et virus som man kaller for korona. Smittsomme greier som vi alle helst bør unngå.

Det skaper mildt sagt utfordringer for de få spisestedene som fortsatt kan holde åpent.

Regjeringen annonserte nemlig ytterligere innstramminger tirsdag. Det ble anbefalt å doble meteren og regjeringen varslet nasjonal skjenkestopp som trådte i kraft natt til torsdag.

Påskriften på munnbindet til restaurantsjef Razik Eiranji ved Hekkan oppsummerer godt hva han tenker om situasjonen. Han har kalt inn flere folk på jobb for å sørge for at sultne kunder som venter utenfor holder riktig avstand og får maten de har bestilt. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Inngangspartiet til Hekkan er for trangt til å holde anbefalt avstand på to meter.

Det er ingen hemmelighet hva restaurantsjef Razik Eiranji tenker om situasjonen. På munnbindet hans står det «Hekkans korona».

– Det er ikke det samme trykket som vi har opplevd tidligere, så koronasituasjonen påvirker nok besøkstallene, sier han.

LES MER: Her er alle «Spis Ute Ugå»-rettene: Tre ulike prisnivåer

LES MER: Koronaåret 2020 var restaurantens beste år noensinne

På Kornet har stengt

På Kornet i Øvre Holmegate er helt dødt når Byas svinger innom torsdag ettermiddag. Som følge av den nasjonale skjenkestoppen er gastropuben tørrlagt fram til 12. april.

Kun daglig leder Helge André Hafstad og kjøkkensjef Thorbjørn Gundersen er på jobb. Kjøkkensjefen forbereder «det siste måltid» før påske. Serveringsstedet er nødt til å kaste inn håndkleet før Spis Ute Ugå i det hele tatt er over.

På Kornets kjøkkensjef, Thorbjørn Gundersen, hadde siste dag på jobb onsdag. Han skulle gjerne laget flere kyllinglår, men nå må han permitteres i stedet for. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Vi leverer det som er forhåndsbestilt og selger ut det som er preppet og klart. Dette er mat som ikke kan gå tilbake på kjølen eller fryses. Vi er nødt til å få det ut, så stenger vi, sier Hafstad.

Han beskriver situasjonen som kjedelig. Retten til 150 kroner, som er konfitert kyllinglår, fikk gode skussmål av Aftenbladets kritiker.

– Vi ligger litt utenfor den klassiske lysløypa. På bakgrunn av anmeldelsen hadde vi gode besøkstall onsdag, da er det hyggelig å få vist seg fram. Nå må vi stenge i stedet for å ha full restaurant. Koronafullt, vel å merke, sier Hafstad.

På Kornet stenger før Spis Ute Ugå er over. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Bestill og hent

Déjà Vu Delikatesser har tidligere tvilt på om de skulle melde seg på matfesten igjen. Da Byas snakket med innehaver Kjetil Skaret etter den første deltakelsen i februar 2020, var han og resten av betjeningen utslitt.

Da ble over 6000 tempurasalater solgt til en hundrings. En ansatt beskrev det som den travleste dagen på Gladmat.

Et lignende trykk hadde ikke vært mulig i år. Det hadde gått utover både helse og smittevern.

Daglig leder ved Déjà Vu Delikatesse, Kjetil Skaret, vet hvor stort trykk det kan være under Spis Ute Ugå. Derfor har restauranten tatt sine forholdsregler. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Vi har heldigvis klart å se framover etter at vi ble truffet av den bomba. Denne gangen er folk nødt til å bestille via nettsiden vår og det er ikke mulig å spise retten i lokalene våre, forteller Skaret og fortsetter:

– Slik unngår vi å samle mange mennesker på ett sted. Samtidig får vi en bedre oversikt over bestillingene, slik at vi ikke selger flere retter enn vi har råvarer til.

LES MER: Spisestedet utvider fra Stavanger sentrum til Kvadrat

LES MER: Dette skal erstatte Tako i Østre bydel

Déjà Vu har også fått god kritikk i Aftenbladets oversikt. Skaret forteller at restauranten har vært utsolgt hver dag. Flere hundre tapasbokser har blitt sendt ut av kjøkkenet.

– Vi har i tillegg priset oss i det øvre sjiktet på 150 kroner. Det var nødvendig for at vi i det hele tatt skulle være med og for at vi skal kunne sitte igjen med litt til slutt, avslutter Skaret.

Publisert: 26. mars 2021, 12:24 Oppdatert: 26. mars 2021, 12:41