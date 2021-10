Aktuelt Musikk Liva fra Stavanger er jordmor - og spiller konserter for titusenvis Bak stativer, sendere og superstjerna kan du skimte Liva Austad Sværen. Før hun ble bassisten til Sigrid, måtte hun slutte i sin faste jobb som jordmor. Publisert: 31. oktober 2021, 19:00 Tor-Arne Vikingstad

Bak Sigrid står Liva fra Bekkefaret, den nesten helt ferske bassisten, synthisten og koristen til Sigrid.

Hvis jeg sier ja til det, blir livet mitt noe helt annet enn det jeg holder på med nå og det jeg har forestilt meg at det skal bli.

Det var andre tanken som slo Liva etter tilbudet. Tilbudet om å hoppe inn i en av Norges største band, bak en av Norges største artister, på de største scenene i verden. Fra Wembley til NRK-taket hos Lindmo forrige uke.

Den første tanken var: Hva med den faste jobben som jordmor?

Eller som Liva selv forteller:

– MEN KA MED JOBBEN!? Men herremann, jeg kunne jo ikke si nei til det. Man må bare hoppe i det, se hva som skjer. Selvfølgelig sa jeg ja.

Sigrid med bandet foran 80.000 mennesker på Reading Festival i slutten av august. – Et foreløpig høydepunkt, sier Liva Austad Sværen, som har tatt en ny rolle i bandet til Sigrid.

Bass eller babyer?

Liva Austad Sværen har det siste året vært det første ansiktet som møter nyfødte barn i København. Med fast jobb som jordmor var egentlig veien satt, en sti i livet meislet ut og klar for gange.

Men så ble Liva bassisten til Sigrid.

– Det var et kjempesjokk for meg, sånn faktisk, sier hun.

Hun hadde minst to hender i været i håndsopprekningen om å innvie en bassist i bandet. Gitaristen i bandet kjente hun fra folkehøgskolen, trommisen fra litt her og der i et norsk musikkmiljø som ikke er fryktelig stort.

Kravet? Spille bass og kore.

– Og jeg kan begge de to tingene, konstaterer Liva og ler.

LES MER: Stavangers hemmelige skybar

Liva pendler mellom København og verden, hovedsakelig som bassist.

Ikke bli som Liva

Hun har gått musikklinjå på Bjergsted, et år musikk på folkehøgskule og vært aktiv i bandet Soft Punch siden 2015.

– Jeg tok likevel jordmor-utdannelsen fordi jeg syntes det er spennende. Samtidig føler jeg at den musikkdrømmen jeg ikke turte å ha, plutselig er oppfylt, sier hun.

– Men noen musikkutdannelse utover det har du ikke, eller?

Liva går videre i å fortelle at jazz er en fantastisk sjanger og kilde til kunnskap, men det ble ikke helt riktig, men samtidig veldig spennende, men det ble bare ikke en mastergrad i musikk i dette livet.

– Om du skjønner? spør hun.

– Jeg tror det?

– Poenget mitt er at det jeg har gjort ikke er en formel å tilstrebe. I mediene blir det ofte dratt litt utav kontekst, at musikkfolk sier at man ikke trenger utdannelse for å få det til. Jeg mener en god musikkutdannelse kan være, nei, er kjempeviktig, sier hun.

– Kort oppsummert: Jeg har ikke lyst å gå ut og si «drid i å ta en universitetsutdannelse i musikk! Du kan jo bare bli jordmor og så bli musiker!». Jeg har ikke svarene på noe av dette, sier Liva.

LES MER: Slipper Viking-låt med kvinnelig vokalist: – Vil vise at Viking er en klubb for alle aldre og kjønn

Liva og lysmann på taket til NRK i anledning Lindmo for bare et par uker siden.

– Kastet meg på en kjørende buss

Fem måneder har hun pendlet mellom København og verden. Høydepunktene er flere. Det første hun kommer på er ...

– Reading og Leeds-festivalene. 80.000 var det den dagen vi spilte. Et tall jeg ikke klarer å forestille meg, sier Liva.

– Asså. Du står jo ganske høyt oppe i utgangspunktet. Så ser du folk strømmer til som maur. Jeg tenkte bare «det kommer flere, jeg må huske hva jeg skal spille!!, sier Liva.

Liva beskriver det nye bandet sitt som jordnære mennesker, takknemlige for muligheten og ikke minst for at de endelig får lov til å reise og spille igjen.

– De er veldig gode å ha når stavangerjentå føler at verden blir litt for store, sier Liva med dialektå og ler.

– Det er veldig deilig. Jeg har kastet meg på en kjørende buss med en etablert gruppe og artist. Jeg har hoppet over mange levler, i all ydmykhet, sier hun.

Liva spilt mye bass i livet, blant annet i bandet Soft Punch.

... og plutselig er man tilbake i Stavanger

Selv om man reiser verden og spiller for titusener, er det ikke alltid maten, oppholdsrommene, ja, de generelle behovene, lever opp til standarden som settes fra scenekanten.

– Plutselig er man backstage på Metropolis igjen, sier Liva.

Liva beskriver en god og trygg musikalsk oppvekst. En by fylt med scener og muligheter innen rekkevidde for de som ønsker og vil.

– Stavanger har vært en god størrelse med mye spillerom. Kulturskolen har vært god, Metropolis, Skysing, UKM ... Det har alltid vært rom for å spille og lære, sier hun.

– Når kan vi se deg fylle Metropolis igjen?

– Jeg vet ikke engang om halvparten av planene fremover. Først blir det blant annet Oslo Spektrum, og så gleder jeg meg veldig, veldig til å kunne spille i min by med den gjengen jeg er så veldig, veldig heldig til å spille med, avslutter hun.