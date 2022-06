Aktuelt Aftenbladet ung Netflix lager snill «Squid Game» Netflix melder at det er en realityserie på gang, som er inspirert av storsuksessen «Squid Game». Men den kommer selvfølgelig i en langt snillere variant, understrekes det fra strømmegiganten. Publisert: 15. juni 2022, 11:52 NTB

I den sørkoreanske fiksjons-serien, som hadde premiere i høst, følger vi en gruppe karakterer som sliter med gjeld, og som konkurrerer i en rekke barneleker for å vinne penger. Å tape er dødelig. I «Squid Game: The Challenge» er «det verste som kan skje at man må gå tomhendt hjem», melder Netflix.

Om den nye satsingen meldes det at 456 deltakere skal konkurrere om 4,5 millioner dollar, og det er ti episoder på gang. Den konkurransedrevne realityserien skal spilles inn i Storbritannia, men noen eksakt premieredato er ikke offentliggjort.

«Squid Game» er ifølge Netflix selskapets mest populære serie, og det er på gang en andre sesong. Det er imidlertid uklart når denne vil få premiere. Tidligere har den sørkoreanske manusforfatteren og regissøren Hwang Dong-hyuk sagt at skrivearbeidet går noe tregt, og at seerne kan ende opp med å måtte vente til slutten av 2024 med å få se fortsettelsen.

