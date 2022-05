Aktuelt Russetid Russefeiringen avsluttes igjen med kortesje fra Klepp til Stavanger Til tross for at pandemien er over, arrangerer russen igjen kortesje. – Det er kjekt å russ fra hele Rogaland samlet på en plass, sier russepresident i Rogaland, David Gismervik. Oppdatert: 14. mai 2022, 09:44 Elias Håvarstein

Alle typer russebiler er inviterte til å være med i kortesjen fra Klepp på 17. mai. Bildet er fra fjorårets parade.

17. mai 2021 arrangerte russen busskortesje fra Klepp til Stavanger. På grunn av smittesituasjonen i mai i fjor, var det ikke mulig å gjennomføre vanlige russetog.

Løsningen falt i smak hos årets russ, som velger å arrangere det samme i år, selv om samfunnet ikke lenger er preget av smitteverntiltak.

– Det er for å samle russen og bussene en siste gang før russetiden tar slutt, sier russepresident Gismervik.

Han er glad for at kortesjen arrangeres i år igjen. Han påpeker at russen er splittet når de går i hvert sitt russetog, mens i busskortesjen kan de samles på tvers av kommunegrenser.

– Vil det felles noen tårer?

– Det vil det definitivt, sier Gismervik.

Flere større busser deltok i kortesjen i 2021.

For Gismervik og russens hovedstyre var det et enkelt valg å arrangere paraden igjen.

– Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger i fjor, og det god stemning, sier han.

Russekortesjen skal starte fra Jærhagen på Kleppe i Klepp og kjøre samme rute som i fjor. For å ikke krasje med det vanlige russetoget, ruller hjulene klokken 18. Russepresidenten håper så mange busser og russebiler som mulig kan komme.

– Kjekt å ha all russ i Rogaland samlet på ett sted, sier David Gismervik.

Slik er ruten tenkt.

I likhet med fjorårets arrangement er utgangspunktet for paraden den asfaltrike parkeringsplassen til Jærhagen på Kleppe. Bilene kjører så til Stavanger, hvor de trolig er fremme litt før klokken 19. Returen går på fylkesvei 44, fra Lagårdsveien til Gamleveien, hvor det nok er lettest å se toget fra.

– Alle er velkomne, sier russepresidenten.

Han oppfordrer all russ til å delta i paraden som går fra Jærhagen på Klepp 17. mai klokken 18.

Dette er fra russetoget i Sandnes i 2019. Årets russetog vil være det første siden den gang.

Møter politiet på mandag

– Det er jo i utgangspunktet ikke noe som er søknadspliktig, russen må bare forholde seg til trafikkreglene, sier seksjonssjef i Sør-Vest politidistrikt, Rune Svensen.

Selv om det ikke er nødvendig å melde ifra til politiet før paraden, opplyser Gismervik at russen skal ha et møte med politiet mandag. Svensen sier at det er greit at politiet er informert om slike arrangement, mest for sikkerhetens del.

– De har jo ikke forkjørsrett selv om det kjører i kortesje. Hvis de klarer å forholde seg til vanlige trafikkregler er det helt uproblematisk, sier Svensen.

Publisert: 14. mai 2022, 09:11 Oppdatert: 14. mai 2022, 09:44