Aktuelt Jåttåvågen HELGÅ: Skråtårnet i Jåttåvågen, juleby og smittevern Tilbake til koronahelgå. Vi i Byas har samlet noen nøye utvalgte aktiviteter, som du kan nyte trygt tross nye tiltak og innstramminger. Publisert: 09. desember 2021, 19:00 Tor-Arne Vikingstad

Det skjeve tårnet i Jåttåvågen står som et bevis på at man klarte å bygge et skjevt tårn i Jåttåvågen. Nå åpner de dørene for adventskafé.

Denne guiden gjelder fra fredag til søndag, altså 10.–12. desember 2021.

Jul deg opp!

Tradisjonen tro stiller skuespillere, ansatte, musikere og artister tilknyttet Rogaland Teater opp til en musikalsk dugnad i form av en mangfoldig julegavepakke av en julekonsert. Dørene åpner 19:00 (om alt går etter planen ...), og arrangeres av legendene i Rogaland Teater og Kirkens Bymisjon.

Laaaangt der bak, i St. Johannes Kirke, kan du forhåpentligvis nyte en musikalsk juledugnad på søndag.

Humorgalla

Stavanger Konserthus kaster seg rundt, deler fredagskvelden i to og ønsker velkommen til en trygg humorgalla. Med navn som Else Kåss Furuseth, Steinar Sagen, Markus Neby, Marlene Stavrum og Magan Gallery får du en unik mulighet til å nyte standup og musikalsk humor i skjønn forening. I tillegg til den opprinnelige forestillingen klokken 18, legges det til en ekstra forestilling klokken 21. Alle blir delt inn i kohorter med god avstand.

Stavanger Konserthus deler Humorgallaen i to etter nye smittevernregler.

Det skjeve tårnet i Jåttåvågen åpner dørene

I 1984 gikk flere oljeselskaper sammen for å bevise at de kunne støpe på skrå, og se om det faktisk var mulig å bygge Trollplattformen i Jåttåvågen. Siden den gang har det blitt et slags landemerke, og levende bevis på at vi klarer å støpe alt mulig rart om dagen. Nå åpner Hinna Park og Hinna Fotball adventskafé fra 12–15 hver søndag frem til jul for 50 personer om gangen. Kaker og førjulsstemning fra Jåttåvågens beste utsikt!

Tårnet har en helningsgrad på 16 grader og er 50 meter høyt. Hulrommet ble senere brukt til sementlager, men i dag er det bare møtelokalene på toppen som brukes. Så vet du det til neste quiz.

Tou Juleby

Det var i de dager at Tou startet en ny juletradisjon. I tillegg til julebyen i Stavanger sentrum, skal juletiden suppleres med kunst, håndverk, mat- og drikke i Stavangers beste østre bydel. Kunstnere fra blant annet Tou Atelierhus stiller ut og selger sine arbeider, og lokale produsenter kommer med kortreiste råvarer. Julebyen er åpen torsdag og fredag kl. 15:00 – 19:00 og lørdag kl. 12:00 – 17:00.

Tou på sommerstid. Bare se for deg hvor fint det er på vinterstid!

... eller bare være hjemme

Nå har regjeringen oppfordret alle til å begrense antall nærkontakter. Hva med å sjekke ut disse nyhetene hos Disney, Netflix og HBO i desember? Eller kanskje forsøke å gjette julefilmen i årets Byas-kalender? Eller stemme på de nominerte i årets siste #byasbeste-pris: Byas-prisen!

Ta vare på deg selv og de rundt deg <3

Selv om regjeringen oppfordrer alle om å begrense antall nærkontakter, oppfordrer deg også til å ikke isolere deg helt.

