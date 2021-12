Aktuelt Trening Hvilke regler gjelder på treningssentre nå? Natt til onsdag trer nye koronatiltak i kraft. Ett av områdene det blir strammet inn på, er treningssentrene. Hva betyr det for din treningshverdag? Publisert: 14. desember 2021, 19:30 Gayatri Jeevaharan

Treningssentrene får holde åpent for individuell trening, men må stenge gruppetreningstilbudet. Det er også krav om avstand og renhold. Bildet er fra Sats Sandnes i juni i fjor.

Mandag kveld presenterte regjeringen en rekke nye restriksjoner for å begrense den rekordhøye koronasmitten. Blant tiltakene som trer i kraft natt til onsdag 15. desember, er:

Treningssentre kan kun holde åpent for individuell trening .

Det betyr at treningssentrene må stanse all form for gruppetrening – fra spinning, crossfit, zumba til yoga.

Det er også krav om at treningssentrene skal «drive smittevernfaglig forsvarlig». Det innebærer at:

Det er mulig å holde én meters avstand til andre.

Ved trening med høy intensitet skal det holdes to meters avstand .

I tillegg må treningssentrene legge til rette for god hygiene og godt renhold, og sørge for at det ikke er for mange personer til stede i lokalene.

Byas/Aftenbladet har snakket med to ulike sentre i regionen om hvordan de løser dette.

Sandra Rahmouni, sportslig leder ved SiS Sportssenter, sier at de er glade for at de får holde åpent, selv om de må stenge gruppetreningen.

SiS Sportssenter: – Vi er glade for å holde åpent

Sandra Rahmouni er sportslig leder ved SiS Sportssenter i Stavanger. Hun forteller at de nye restriksjonene vil påvirke medlemmene ved senteret, men at de er glade for at de får lov til å holde åpent.

– Vi fryktet at det ville bli full nedstengning, så dette er det veldig positivt. Nå holder vi på å finne ut av hva det faktisk innebærer å holde åpent på en «smittevernfaglig forsvarlig» måte, sier Rahmouni til Byas/Aftenbladet.

SiS Sportssenter drives av studentsamskipnaden og ligger på Universitetet i Stavanger sitt campus på Ullandhaug.

– Medlemmene våre vil først og fremst merke at gruppetimetilbudet faller ut og at det kun er tillatt med individuell trening. Mange av medlemmene våre går kun på gruppetrening.

Samtidig med at gruppetimene forsvinner, vil SiS også innføre booking av tid for egentrening natt til onsdag.

– Det er egentlig ikke et krav, men vi implementerer det fordi vi forventer at etterspørselen på egentrening vil øke når du tar vekk gruppetrening. Vi gjør det for å kunne holde meteren i styrkesal og andre deler av senteret, sier sportslederen.

Det blir stengt for gruppetrening på treningssentrene i fire uker, fra onsdag 15. desember til 12. januar.

Pleksiglass og personlig sprayflaske

SiS sine medlemmer må også bruke munnbind i resepsjonen og garderoben.

– Vi har trange trappeoppganger, og det blir vanskelig for oss å passe på når det er mulig å holde meteren og ikke. Derfor innfører vi munnbindpåbud på vei inn og ut av trening.

SiS har fra før satt opp pleksiglass mellom en del apparater for kondisjons- og høyintensiv trening, der de ikke har fjernet eller stengt annethvert apparat.

– Dette tiltaket har vi hatt på plass under hele pandemien. Vi tok det ikke vekk selv om Norge åpnet opp, fordi det ble opplevd som et positivt tiltak heller enn en restriksjon.

I tillegg er det lagt til rette for at medlemmene skal rengjøre utstyret de bruker.

– Medlemmene får utdelt en egen sprayflaske og klut som de bruker til å vaske av utstyr før og etter bruk. Etter trening setter de det fra seg på et bord, så vasker vi sprayflaskene og klutene. Vi opplever at langt flere vasker utstyret når vi gjør det på denne måten. Det er et krevende, men effektivt tiltak, forteller Rahmouni.

Du kan fortsatt bruke tredemøllene på Sats, men du må booke tid før du kan gå og trene.

Sats: Alternative gruppetimer og forhåndsbooking

Sats har til sammen ti treningssentre i Stavanger, Sandnes og Bryne. Fra onsdag er det stengt for gruppetrening, men det vil fortsatt være åpent for å trene individuelt eller med personlig trener, så lenge man opprettholder krav til avstand.

Kommunikasjonssjef i Sats, Julie Tellugen Hæhre, sier at treningskjeden vil tilby ulike løsninger for å kunne være med på timer digitalt når tilbudet om gruppetimer forsvinner.

– Vi ser også på muligheten for å holde gruppetimer utendørs, slik vi har hatt tidligere i pandemien.

Kommunikasjonssjef Julie Tellugen Hæhre forteller at Sats innfører forhåndsbestilling av tid for å trene i treningsstudioene.

Allerede før den siste innstrammingen fra regjeringen, hadde Sats besluttet å innføre forhåndsbestilling av tid for dem som vil trene i studio. Hæhre sier at dette er for å opprettholde avstandskravet som ble innført torsdag 9. desember.

– Fra onsdag må man også booke tidspunkt før man kan trene. Dette vil gjøre det enklere å planlegge treningen og opprettholde avstand mellom medlemmene.

I likhet med SiS, har også Sats skjerpede renholdsrutiner og krav om å bruke munnbind på vei inn og ut av sentrene. Kommunikasjonssjefen sier hun er glad for at de ikke måtte stenge dørene helt, slik som våren 2020.

– I den situasjonen vi er i, er vi glade for at myndighetene anerkjenner hvor viktig trening er for folkehelsen. Det er avgjørende å ha mulighet til å holde seg fysisk aktiv, for både den fysiske og mentale helsen, sier hun.

