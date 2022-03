Aktuelt Universitetet i Stavanger (UiS) Open dag på UiS: Dette tenker vgs-elevane Søknadsfristen snevrar seg meir og meir inn for vgs-elevane. Tysdag arrangerte UiS open dag – som kanskje kan ha tent eit lys for nokon. Publisert: 08. mars 2022, 15:08 Toralf Larsen Vallestad

Eit yrande liv av vgs-elevar som utforska og studentar som viste fram kva sine linjer har å by på.

Banner, solskin og stands med snop var noko av dei om lag 2.500 frammøtte elevane frå vidaregåande skular i heile sørfylket blei ønskte velkomen med på UiS tysdag.

Etter ein peptalk frå rektor Klaus Mohn var det fritt fram for elevane å utforska kva universitetet hadde å tilby dei.

Mens nokon allereie har klart føre seg kva dei skal til neste år, er det framleis nokon som vil bruka heile tenketida fullt ut før dei tek eit endeleg val som står til 20. april.

– Eg har ikkje søkt enno, nei.

Det seier Ida Eline Melbye som var på veg nedover mot Kjell Arholms Hus, der mellom anna sjukepleiarstudentane held til.

Ved sida av henne står Evelyn Hustad. Ho har allereie bestemt seg for kva ho skal, og har alt fylt ut og levert inn søknaden sin.

– Eg har valt studium på bakgrunn av interesser. Derfor har eg søkt psykologi. Det er kjekkaste faget eg har på skulen, så det er det eg vil gå vidare med.

Aftenbladet: VGS-søkartala er klare: Dette faget har aldri vore meir populært

Isabel Sorena Sæland Khorasani, Tuva Eide Knudsen, Ida Eline Melbye, Evelyn Hustad og Emma Snildal frå St. Svithun og Sola vgs. var på open dag på UiS.

Mange moglegheiter

Men elevane er klare over at det er mange vegar dei kan gå når dei fullfører vidaregåande i juni. Ikkje alle har tenkt å hoppa rett inn i tre nye år med skulegang.

– Eg har bestemt meg for å ta eit friår og reisa rundt i verda, seier Isabel Sorena Sæland Khorasani.

På lengre sikt har ho tenkt å gå ei linje som samsvarar med interessene hennar.

– Eg vil gå noko innanfor helsesektoren fordi eg likar å hjelpa andre.

Tuva Eide Knudsen har òg tenkt å ta eit friår, men har landa på at ho vil studera jus når tida er inne for det.

Emma Snilsberg skal inn i militæret etter vidaregåande. Ho veit ikkje kva ho skal studera heilt enno, men er klar over at ein kan ta utdanning mens ein er i Forsvaret.

FAKTA: Om Universitetet i Stavanger UiS har om lag 12 000 studentar

UiS tilbyr totalt 96 studieprogram. Av desse er det 34 bachelorprogram (3 år), 14 femårige masterar, 43 toårige masterar og 5 Ph.d.-program.

I 2021 hadde UiS størst auke i talet på primærsøkjarar nasjonalt.

I 2021 blei bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll eit studium ved universitetet som same år var Noregs mest søkte studieplass. 2064 primærsøkjarar kjempa om plassen.

LES MER: Hanne (19) trente over 22 timer i uken til førstegangstjenesten, men kom ikke inn: – Synes det er urettferdig

Endeleg tilbake

Dei to siste åra har det berre vore digitale møte mellom vgs-elevar og studentar.

Under tysdagens opne dag var det om lag 100 arrangement innan 14 ulike studieretningar.

LES MER: Slik kan campus Ullandhaug bli seende ut

Dei som deltok på open dag var flaksne med vêret.

For å unngå overfylte lokale blei velkomsttalane delte i to. Rektor Klaus Mohn talte i auditoriet i Elise Ottesen Jensens hus og tykte det var gledeleg å kunna ønska så mange elevar velkomne på universitetsområdet.

– I dag har elevane fått eit skuleavbrekk og fått informasjon om alle studia me kan tilby dei her. Så får dei tid til å prosessera alt, så håpar me at me ser dei igjen i august.

Men å velja mellom alle desse studia er inga enkel oppgåve. Oppfordringa frå universitetsrektoren er å lytta til seg sjølv.

– Det må vera at elevane ikkje må la seg styra av tradisjonar, men av interesse og talent.

LES MER: Disse studentene er mest fornøyde på UiS

Publisert: 08. mars 2022, 15:08