Aura åpnet nytt treningssenter på Storhaug Aura Wellness håper å tette et hull i markedet. Publisert: 18. januar 2022, 16:00 Julie Grasmo

Treningsinstruktør Idris Aura på det nye treningssenteret Aura Wellness på Storhaug, som åpnet i helga.

– Ideen kom til meg da jeg jobbet på et annet treningssenter. Det var som et hull i markedet. Medlemmene betalte en viss sum, men fikk ikke alt for pengene, sier Aura.

Han forteller at da han jobbet som treningsinstruktør i sin tidligere jobb, trente medlemmene to til tre ganger på treningssenteret, før de begynte å falle av.

– De som trente fikk lite hjelp og veiledning med veien videre. Jeg tror det var grunnen til at man opplevde frafall hos medlemmene, sier han.

Nytt treningskonsept

Aura vil at de som kommer for å trene på senteret hans skal oppnå noe mer enn større muskler eller bedre kondisjon.

– Du skal ikke gå ned i vekt og samtidig miste mentaliteten. Du vil ikke høre om fitness eller kroppsbygning. Her vil du høre om det normale, sier han.

Aura poengterer at hele konseptet skal gå ut på å føle seg mentalt bedre etter at du har vært innom. Han forteller at han vil gi medlemmene full oppfølgning, både fysisk og psykisk.

Det er totalt fem som jobber på det nye treningssenteret, og det vil komme flere ansatte etter hvert, ifølge Aura.

Spinningstimer er noen av det Aura Wellness tilbyr.

– For meg er det viktig å ha kollegaer som har utdanning innenfor både mennesker og trening, sier han.

Konseptet er helt avhengige av at de ansatte forstår medlemmene og utfordringene de møter.

– Har du en dårlig dag, kan vi tilby å gå en tur med en av våres turgrupper. Da vil kroppen gi deg mer enn bare svette, mener han.

Han legger til at det avhenger av at medlemmene forteller om hvordan de har det.

–Da vet jeg hvordan jeg kan hjelpe dem. For eksempel, en økt blir bedre når du sover godt og er gladere. Det er det jeg ønsker å hjelpe med.

Nøkkelen for å komme i mål

Håp var grunnsteinen for at Aura Wellness kunne få muligheten til å åpne dørene til folket. Med selvtillit og vilje samlet Aura sammen en gjeng som hadde tro på ham.

– Prosessen har vært tung. Jeg og mine kollegaer gjorde nesten alt alene da vi skulle bygge om lokalet, sier han.

– Vi fikk derfor høre fra folk at prosjektet var umulig å gjennomføre.

Aura forklarer at de har spart penger ved å kjøpe mye brukt, når det har vært mulig.

– Det gjenspeiler også litt hva vi står for. La oss ikke komplisere livet ved at noe må være sånn eller sånn for å få til noe, sier Aura.

Han legger raskt til at du trenger ikke å ha det siste utstyret eller klærne for å ha muligheten til å trene.

– Vi tror på en mulighet, og i tillegg har vi gjort det bærekraftig, sier Aura.

Noe av treningsutstyret er resirkulert og fikk et nytt hjem i det nye treningslokalet.

Åpningsdagen gikk over all forventning

Aura er fornøyd med responsen på åpningsdagen, med over 127 personer som kom innom for å trene.

– De likte konseptet og det vi står for. Det er 116 personer som har blitt medlem hos oss i løpet av de siste dagene, sier Aura.

Aura forteller at de mangler noen små ting her og der, men innen to uker skal han ha fått alt på plass og ser lyst på fremtiden.

– Jeg håper folk vil se vi er annerledes i forhold til andre treningssentre, og at de vil føle seg komfortable hos oss.

Ellers gleder Aura seg til at pandemien slipper taket.

– Da kan jeg ta inn flere medlemmer om gangen i lokalet, og ha med flere på de forskjellige gruppetimene jeg tilbyr. Imens må jeg forholde meg til restriksjonene.

