Aktuelt Viking Slipper Viking-låt med kvinnelig vokalist: – Vil vise at Viking er en klubb for alle aldre og kjønn Når Viking møter Lillestrøm på hjemmebane lørdag, blir det også slipp av en helt ny sang. Oppdatert: 22. oktober 2021, 13:46 Christine Andersen Johnsen

Den nye Viking-låten ble spilt inn i produsent Tommy Fredvangs studio, sammen med Fredrik Haughom, Thea Sofie Barka og Stavanger Gospel Company.

«Me e klar for ein blåe dag. Hordene samle seg i flokk. Heile byen på same lag, kledd i mørkeblått. Me e Viking. Kvide og blå. Lage fest på stadion nå. For me e Viking heilt te me dør, uansett kor vondt det gjør».

Slik innledes den nye Viking-låten «Fest på stadion» av Fredrik Haughom (26), som skal presenteres når Viking spiller kamp mot Lillestrøm på Viking stadion lørdag.

For de som kunne tenke seg å lære seg teksten på forhånd, ble sangen sluppet på Spotify fredag.

På vokal har Haughom fått med seg Thea Sofie Barka (18) fra Jørpeland, best kjent for sin opptreden i årets «The Voice» på TV2.

– Jeg ble veldig glad da jeg ble spurt om å bli med. Det er veldig kult, sier Barka til Byas, og legger til:

– En Viking-låt med kvinnelig vokal kan virke mer inkluderende for damer og jenter som spiller fotball, og viser at fotball ikke bare er for godt voksne menn. Det finnes mange kule Viking-låter, men det har vært mannsdominert. Jeg tror dette kan vise at det er en stor klubb for alle aldre og alle kjønn.

Håper den fenger fansen

Sangen presenteres for fansen allerede lørdag, når Viking møter Lillestrøm på hjemmebane. Da skal den fremføres live i pausen.

– Det blir helt sykt, og jeg ser virkelig frem til det. Men det må også sies at jeg er litt smånervøs, ler Barka.

– Hvordan tror dere at sangen vil bli mottatt av fansen?

– Jeg håper de vil like den. Målet er at hele stadion skal synge med om en stund, og jeg håper og tror at den er såpass «catchy», sier Haughom, og får støtte fra Barka:

– Jeg håper at den blir godt tatt imot og kan skape godt samhold. At folk kan synge med – både spillere og supportere sammen, sier hun.

Sparte låtslippet til gjenåpning

Haughom har holdt på med musikk i fem år, men har satset større den siste tiden. Han jobber til vanlig som IT-ingeniør i Cegal, og forteller at musikken er en hobby enn så lenge.

– Denne låten ble til etter at jeg spiste lunsj med tidligere Viking-direktør Eirik W. Henningsen. Han foreslo at jeg kunne lage en Viking-sang, og jeg tenkte det ville vært kult, forteller Haughom.

Henningsen satte 26-åringen i kontakt med klubben, og han fikk vist frem en demo som klubben likte.

I sommer fullførte han dermed låten sammen med Thea Sofie Barka, Kjersti Sleveland som har skrevet teksten, og Stavanger Gospel Company som har bidratt.

– Og så har vi egentlig bare ventet på gjenåpningen av samfunnet før vi ville slippe den, sier Haughom.

Saken rettet 22. oktober klokken 13.45:

Aftenbladet skrev først at dette var første Viking-låt med kvinnelig vokalist. Dette stemmer ikke. Det skjedde allerede tilbake i 2008, på albumet Ingen banke oss på Stadion, med Clones Seiersrus. Aftenbladet beklager feilen.

Publisert: 22. oktober 2021, 11:36 Oppdatert: 22. oktober 2021, 13:46