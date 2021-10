Aktuelt Stavanger Slik kom vinterlysene i Fargegata på plass Lysteppet i Fargegata har blitt en favoritt blant innbyggere og besøkende i Stavanger, men noen var ekstra nervøse da det skulle tennes for første gang. Publisert: 24. oktober 2021, 15:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Lysteppet i Fargegata kom på plass i 2013 og ble tent på nytt torsdag forrige uke.

I dag kjenner alle til det fargerike lysteppet i Øvre Holmegate. Få steder i byen blir hyppigere fotografert i høst- og vintermånedene, i alle fall om vi skal tro Instagram!

Forrige uke ble lysteppet tent for niende året på rad, men da lysene skulle skrus på for første gang, var det noen som kjente på en stor klump i magen.

– Etter at vi hadde bestilt lysteppet, hadde jeg en vond følelse. Jeg sov ikke særlig godt dagene i forveien, forteller tidligere leder for Stavanger Sentrumsforening, Cecilie Christ.

Sentrumsforeningen vurderte flere stjerner på hver side av lysteppet, men forslaget ble skrotet. – Heldigvis, sier Christ.

Stjerneteppe

Vi spoler litt tilbake, året er 2013.

Christ hadde som leder av sentrumsforeningen oppgave med å finne ny julebelysning til byen. Bestillingen var stor, kommunen alene skulle gå inn med 800.000 kroner og over 10 gater skulle få ny dekorasjon

Blant dem var Øvre Holmegate.

– Vi mente at Fargegata kunne tåle en litt mer kul og spenstig julebelysning, men jeg er så glad for at vi ikke gikk for den første løsningen vi vurderte, sier Christ.

Skissen hun snakker om viser seks store stjerner i rødt, hvitt og blått hengende over inngangen til Øvre Holmegate fra Østervåg. Noe hun i dag beskriver som grelt og amerikansk.

LES MER: Dette er historien bak julelysene på Beverly

Tidligere leder for Stavanger Sentrumsforening, Cecilie Christ.

Rask bestilling

Ideene ble kastet ut under et møte sammen med en kollega i de gamle lokalene til Sentrumsforeningen i Nygata. Flere skisser ble vurdert, men valget var noe tilfeldig.

– Vi burde nok vært enda sikrere på at vinterlysene ville falle i smak. Vi tok vekk stjernene fra den første skissen, så bestilte vi det bare. Beslutningen ble tatt før vi i det hele tatt fikk testet noe ut, sier Christ og ler.

LES MER: Fargegata: Barlokalet har stått tomt i tre år, men nå skjer det noe

Hun vil ikke kalle bestillingen lite gjennomtenkt, men at det skjedde veldig fort er det ingen tvil om. Det er også markedskoordinator i Sentrumsforeningen, Kathrine Sørnes enig i.

– Plutselig gikk det opp for oss at dette er noe alle i Stavanger kan ha en mening om. Det kunne gått begge veier, sier Sørnes.

Lysteppet var først ment som en del av julebelysningen i sentrum. Nå har det blitt omdøpt til vinterlys og henger i Øvre Holmegate fra oktober til mars. Her fra da det først ble tatt i bruk i 2013.

Fra julelys til vinterlys

Hun var kollega med Christ tilbake i 2013. Det var de to som var ansvarlige for den nye julebelysningen. Hun er lettet over at det gikk så bra som det gjorde.

– Nå er folk så glade i dette lysteppet at det henger oppe hele mørkeperioden. Vi tenner det i oktober, så tar vi det ned i mars, sier hun.

Julelys har blitt vinterlys, og et nytt år med den fargerike lyssettingen i Øvre Holmegate ble fyrt opp torsdag denne uka.

Her kan du se video av årets tenning:

Artikkelen er publisert tidligere på Byas.no, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere.

LES MER: Bardello utvider: Åpner «tiki»-konsept i nabolokalet

Publisert: 24. oktober 2021, 15:00