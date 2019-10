Onsdag klipper Peppes Pizza snora i Stavanger sentrum

– Det er klart vi er spente, men vi tror dette kommer til å bli kjempebra, daglig leder ved Peppes Pizza i Stavanger, Hilde Bloch-Johnsen.

Klokka 15.00 skal hun klippe snora og åpne pizzarestauranten sammen med selskapets administrerende direktør. To timer senere, klokka 17.00, er restauranten åpen for pizzasultne siddiser.

Comeback

Det er god grunn til at det kribler (eventuelt rumler) litt ekstra i magen. Dette blir Peppes comback i Stavanger. Den populære pizzakjeden forsvant fra byen i 2012, etter hvert tok Fish & Cow over lokalene på Torgterrassen.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

I tillegg blir Stavanger-etableringen Peppes største og første satsing i Rogaland siden kjeden forsvant fra Bryne i 2014.

– Vi har savnet Stavanger, og vi vet at byen har savnet oss, sier driftssjef i Peppes Pizza, Espen Kvam.

Han er en av fem personer som har tatt turen fra hovedkontoret i Oslo for å hjelpe de nye franchisetakerne med den siste finpussen. Han har også et nært forhold til Stavanger. Kvam var nemlig daglig leder ved Peppes Pizza på Torgterrassen.

– Vi ønsket alltid å være i Stavanger, men leiekontrakten gikk ut på Torgterrassen. Så kom oljenedturen og vi valgte å ikke forlenge leiekontrakten på Bryne. I dag ser vi at Stavanger har vokst og blitt en mer moden by. Du trenger ikke lenger ligge midt i lysløypa og folk er villige til å gå de ekstra skrittene, sier han og viser blant annet til veksten som Fargegata har sett.

Flere Peppes-restauranter?

Når Byas er innom i 12-tiden onsdag er det 10–15 personer i sving. Det tas en siste gjennomgang av kassasystemet, til og med noen pizzaer er på vei ut av ovnene.

– Vi har bygd om lokalet. Fått inn nye møbler og malt. Det skal være litt lysere og koseligere enn det var, sier Bloch-Johnsen om restaurantlokalet som kan huse 170 gjester.

Forslaget om å døpe om Pizza 28 til Peppes Pizza kom først på bordet i fjor sommer. Håpet var å åpne innen studiestart, men oppussingen tok noe lengre tid enn først antatt på grunn av ferieavvikling.

Til tross for at Bloch-Johnsen-duoen har hatt nok å gjøre med å få Stavanger-restauranten på beina, har eierne klare planer for hva de vil gjøre framover.

– Dette blir første skritt med å bygge opp Peppes i Rogaland igjen, sier Bloch-Johnsen.

– Hvilke andre byer ser dere for dere?

– Det er ingenting som er bestemt, men vi håper i alle fall å kunne starte opp i både Sandnes og Haugesund, sier hun.