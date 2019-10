En nesten 19 år lang æra med platesjappe i lokalene er over, og fra lørdag går det over fra musikk, film og spill til spill, spill og spill.

– Huseieren forstod konseptet med en gang, og likte ideen om et spillsenter. Stavanger trenger dette, sier eier William Tanaruno.

For barnas skyld

Tanaruno møter Byas’ utsendte til drøs. Selv er han ingen stor gamer, men har to barn som er over gjennomsnittet interesserte.

– Jeg er interessert i spill, men jeg tenkte mest på barna mine da ideen kom. House of Nerds forsvant, og da vi var i byen hadde de ingenting å gjøre på. Spill og teknologi blir stadig større, forklarer Tanaruno.

Forberedelsene er i sine siste stadier. Vi får ikke komme inn eller ta bilder i lokalene. Det skal være en overraskelse.

– Det blir spill og konsoller i første etasje til å begynne med, så ekspanderer vi etter hvert til å bruke hele bygget, forteller Tanaruno.

På menyen står alt fra vanlige PC- og Playstation-spill til mer kompliserte simulator-spill.

Fredrik Brimsø

For alle aldre velkomne

Det satses mest på nye spill, mens de klassiske retrospillene er fraværende. Det samme er en av konkurrentene, House of Nerds, som la ned driften sin for en tid tilbake.

– House of Nerds var et kult konsept. Forskjellen er at vi har mye mer avansert teknologi. Hele poenget er at vi skal ha den type teknologi som folk ikke nødvendigvis har tilgang til hjemme. Litt for alle aldersgrenser.

– Er du redd for at Platekompaniets nedleggelse har en dårlig innvirkning på hvordan gaming-senteret blir mottatt?

– Folk kommer kanskje til å savne Platekompaniet, men kundene skal bli fornøyde med det vi tilbyr. Vi har spill og kul musikk, smiler Tanaruno.

– VR er fremtiden

Åpningen blir lørdag 5. oktober klokka 10.00, da blir det også en åpningsfest. De ansatte er, som seg hør og bør, gamer-entusiaster. Tanaruno er optimistisk.

– VR-spill er fremtiden, forteller Tanaruno.

– Hva tror du blir det mest populære?

– Oculus, tror jeg. Det tilbyr det siste innen VR-teknologi.

