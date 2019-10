Dødse- og stupeshow i Stavanger: – Noen kommer til å slå seg ganske kraftig

Du har gjerne sett de halsbrekkende stuntene fra Frognerbadet? Her arrangeres det VM i døds hver sommer.

Det hele handler om å gå for et skikkelig mageplask, for å krølle seg sammen like før man treffer vannoverflaten. På søndag skal det konkurreres i dødsing i svømmehallen i Stavanger.

– Det er åpen påmelding, så vi håper det blir et morsomt show, sier stupetrener i Stavanger stupeklubb, Roy Terje Nygaard.

På utkikk etter andre ting som skjer i helga? Sjekk helgeoversikten vår!

World Championships in Death Diving 2018 (Dødsing/Staples/Bellyflopp)

Dødspopulært

Stupeformen er langt fra like grasiøs og elegant som tradisjonelle stup. Likevel er det elementer i døds som også finnes i klassiske stupeøvelser.

– Det er en egen stil, men det handler blant annet om hva du gjør i lufta, flytid og nedslag, sier Nygaard som har 35 års erfaring fra stupemiljøet.

Det er den avdøde Raga Rockers-gitaristen Erling Bruno Hovden som omtales som sportens far. Han fant opp stupestilen sommeren 1972.

Interessen og oppmerksomheten rundt dødsing har sett en eksplosiv vekst i løpet av årene og i 2008 fikk sporten sitt eget forbund. Internasjonale medier har også omtalt den noe spesielle stilen fra Norge.

LES MER OM DØDS:

Til og med stupeklubben her hjemme har kjørt dødsekampanjer, i håp om å rekruttere flere medlemmer til stupeklubben.

– Du blir litt halvmisunnelig når du ser hvor mye oppmerksomhet dødsing har fått, selv om det er stup som er OL-gren, hvor det kreves tusenvis av timer for å bli god, sier Nygaard.

– Så du tar det ikke så seriøst?

– Nei, ikke før det havner på OL-programmet. Vi har ingenting imot dødsing, men det handler mer om lek og å kose seg, sier stupetreneren.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Festivalsamarbeid

Arrangementet i svømmehallen arrangeres sammen med Den store norske humorfestivalen.

– Dødsing har tatt helt av og fått millioner av visninger på YouTube. Så jeg har store forventinger, jeg tror det blir actionfylt med mye underholdning, sier styremedlem i festivalen, Lasse Hult.

Ideen til arrangementet havnet på bordet på grunn av et tidligere samarbeid som festivalen hadde med stupeklubben for et par år tilbake.

– Samtidig ser vi på dette som en mulighet for å støtte opp om en lokal aktør som tilbyr et kjekt fritidstilbud, samtidig som det hele får en humoristisk innpakning, sier Hult.

Comedy Diving Show

Stupe-komedie

I tillegg til dødsing, skal også stupeklubben ha et eget «komishow». Her kan noe av koreografien minne om dødsing, men det er en helt egen stilart.

– I døds handler det om å få det til å se vondt ut, men så krølle seg sammen like før man treffer vannet. I komistuping gjennomfører du en planlagt sketch, det kan minne litt om et sirkusshow. Noen som kommer til å slå seg ganske kraftig, gjerne mer enn de som driver med døds. Her lander du ofte på rumpa, magen eller ryggen, forteller Nygaard.

Har du en dødser i magen? Les mer om hvordan du kan bli med på Facebook.