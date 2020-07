Aktuelt Politivold Rappet bildet til Stavanger-kunstneren: – Jeg har fått en verdifull lærepenge Illustrasjonen ble delt tusenvis av ganger, men også forsøkt solgt på en t-skjorte. Synderen ber om unnskyldning. Publisert: 14. juli 2020, 13:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Jacqueline Ann «Jacki» Gemelos har nylig startet opp klesmerket Overcome, men tenkte seg ikke om da hun rappet en illustrasjon fra Stavanger-kunstner Johanna Warberg. FOTO: Neon Tommy/Johanna Warberg

– Det var en feil fra min side, skriver den amerikansk-greske basketballspilleren Jacqueline Ann «Jacki» Gemelos i en melding til Byas.

Fredag fortalte Byas den smått utrolige historien om illustrasjonen til Stavanger-kunstner Johanna Warberg (23).

Tegningen hennes har blitt delt av nærmere 50.000 mennesker, deriblant superstjerna Naomi Campbell, men illustrasjonen ble også trykket opp på t-skjorter og lagt ut for salg, uten 23-åringens tillatelse.

På nettbutikken Storenvy var t-skjorta «Justice Tee» til salgs for 30 dollar, i underkant av 300 kroner. FOTO: Skjermdump Storenvy

Skjermdump

– Jeg så et veldig kult design på Instagram, tok en skjermdump og trykket det på en t-skjorte, skriver Gemelos og legger til at hun der og da ikke skjønte at hun burde latt være.

Både Warberg og Grafill-advokat Christian Wadahl Uhlen reagerte på hvordan basketballspilleren tok seg til rette og prøvde å selge t-skjorten under et nyoppstartet merke som har fått navnet Overcome.

Gemelos understreker at hun ikke ønsket å tjene penger til seg selv.

– Intensjonen var å gi alle inntekter videre til BLM-stiftelsen. Heldigvis ble ingen t-skjorter solgt. T-skjorten fjernet jeg umiddelbart fra nettbutikken og jeg har fått en verdifull lærepenge, skriver Gemelos.

Stavanger-illustratør Johanna Warberg (23) går under navnet Sosialantenne på Instagram. Tegningen hennes har fått nærmere 50.000 delinger, men endte også opp på en t-skjorte, uten 23-åringens samtykke. FOTO: Privat

Hedret ofre for politivold

Illustrasjonen som ble rappet fra Stavanger-kunstnerens Instagram-konto viser 88 ofre for politivold i USA. Warberg tegnet den etter drapet på George Floyd i Minneapolis.

– Jeg ønsket å vise at politivolden har rammet flere enn bare George Floyd, sa 23-åringen fredag.

Samtidig fortalte Warberg at hun hadde vært i kontakt med Gemelos og godtatt unnskyldningen hennes.

– Hun sa selv at alle inntektene skulle gå til BLM-bevegelsen, likevel er det ikke greit å bruke illustrasjonen uten samtykke, sa Warberg.

