Aktuelt Foodora Brukte Foodora-gavekort - tapte 320 kroner Stavanger-kunden skulle bestille fra to ulike steder, men hadde ikke fått med seg at gavekortet bare kunne brukes én gang. Publisert: 17. juni 2021, 11:20 Janne Håland

– Vi har forsøkt å beskrive så tydelig vi kan i vilkårene både ved kjøp og på selve gavekortet at det kun kan brukes en gang, sier ledelsen i matleveringstjenesten Foodora. FOTO: Fredrik Refvem (illustrasjonsfoto)

– Kan dette egentlig være lovlig? spør kvinnen, som vil være anonym.

Forrige uke skulle hun bruke et gavekort på 500 kroner hos matleveringstjenesten Foodora. På grunn av ulike matønsker i familien, bestilte hun først for 180 kroner. Da hun skulle bruke resten hos en annen restaurant, gikk det ikke an å bruke gavekortet. Først da så hun at gavekortet kun kunne brukes én gang.

– Foodora sitter da igjen med de resterende 320 kronene. Det føles veldig urimelig på et vis, det var jo over halvparten av verdien. Det stod jo på gavekortet, men jeg kom ikke på å sjekke det. Jeg trodde ikke engang det var mulig. Det føles litt som en felle, sier kvinnen.

FAKTA: Huskeliste for deg som har mottatt gavekort Undersøk og notér utløpsdato.

Undersøk brukersteder.

Undersøk om det finnes gebyrer knyttet til bruk – eller manglende bruk.

Ta bilder av kortet (begge sider).

Oppbevar kortet i lommebok/veske.

Lag en kalenderpåminnelse. Kilde: Forbrukerrådet

En av flere feller

Og dette er nettopp en av fellene Forbrukerrådet advarer mot når det gjelder gavekort.

Mens mange gavekort kan brukes flere ganger, helt til det er tømt, kan andre bare brukes én gang.

«Dette er for så vidt ikke noe problem hvis brukeren tilbys tilgodelapp eller kontanter på et eventuelt overskytende beløp. Der tilgodelapp ikke praktiseres, vil brukeren tape deler av kortets verdi hvis vedkommende velger å kjøpe et produkt som koster mindre enn gavekortets pålydende,» skriver de på nettsiden sin.

Rådet deres er å sjekke først om kortet kan brukes flere ganger. Hvis ikke, bør man kjøpe noe som koster minst like mye som gavekortet er verdt.

Dette er de viktigste fellene med gavekort, ifølge Forbrukerrådet:

Foreldelse

Tap (kortet mistes)

Gebyrer

Kan ikke brukes på salg

Kan bare brukes én gang

For smalt bruksområde

Slik så gavekortet fra Foodora ut. Det står på at det kun kan brukes én gang, men fordi kunden er vant til å ellers kunne bruke gavekort flere ganger, tenkte hun ikke på at dette kunne bli et problem. FOTO: Skjermdump

– Ikke fordi Foodora vil tjene penger

Foodora sier at dette skyldes en teknisk begrensning i løsningen de har for gavekort og rabattkuponger.

– Det har altså ingenting med at Foodora ønsker å tjene mer penger på folk som ikke bruker opp hele gavekortet sitt. Derfor har vi også forsøkt å beskrive så tydelig vi kan i vilkårene både ved kjøp og på selve gavekortet at gavekort kun kan brukes en gang, og vi mottar veldig få klager på dette. Vi beklager likevel at det ikke har nådd frem til kunden, og tar en ekstra gjennomgang av om det kommer tydelig nok frem, skriver fungerende daglig leder Carl Randers i en e-post til Byas.

Han har ikke svart på spørsmål om hvor mye penger Foodora tjener på slike restbeløp.

