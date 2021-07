Aktuelt Mat og drikke Indisk «spøkelseskjøkken» har åpnet innerst i Dokkgata For knapt en uke siden dukket det sørindiske kjøkkenet Spisoh opp på både Wolt og på egne nettsider. Men maten må du spise hjemme. Publisert: 23. juli 2021, 19:30 Tonje Thorstad Kildal

Det er Rohini Sasidharan, Raghu Bala og Nitish Kamath som står bak den nye take away-restauranten i østre bydel. Helt til høyre er kokk Aswin Kumar. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Et «spøkelseskjøkken» er et spisested uten et lokale du kan besøke for å spise maten, du kan kun bestille take away.

– Folk kan bestille mat online, og så ringe på og hente maten her selv, sier Nitish Kamath som driver Spisoh sammen med Rohini Sasidharan og Raghu Bala.

Mer enn bare curry

Spisestedet har også tegnet en avtale med Wolt og Foodora. På kjøkkenet i Dokkgata 14, lager Spisoh primært sørindiske matretter.

– Rohini, som er innvandrer fra India, kom på ideen etter at hun var på besøk der for noen måneder siden. Da hun kom tilbake til Stavanger, diskuterte hun tanken med oss, og vi syntes det hørtes ut som en god idé.

Ifølge Kamath er ikke sørindisk mat særlig kjent for befolkningen Stavanger.

– Sørindisk mat kjennetegnes typisk av ris som base, og bruk av blant annet linser, krydder, chili, kokosnøtt, tamarind, hvitløk, ingefær og hjemmelaget masala.

Sammenlignet med det nordindiske kjøkkenet er det for eksempel mindre av kremede retter, noe som blant annet betyr at butter chicken ikke er på menyen.

– For første gang i Stavanger introduserer vi også parotta, som veldig populært brød i Sør-India og Sri Lanka.

Bak «hullet i veggen» holder Spisoh til, sammen med iskremprodusenten Delizia og Galleri Visage. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Fornøyd med åpningen

Spisoh har vært åpen for bestillinger siden 15. juli, og Kamath er fornøyd med hvordan de første dagene har gått.

– Med tanke på at det er sommer og mange er bortreist, synes jeg at det har gått bra, men vi satser på at det vil komme enda flere folk i løpet av de neste ukene.

Da Spisoh gjengen skulle finne et kjøkken å leie lette de etter et sted som både var billig og lett tilgjengelig.

– Vi lette overalt, men endte opp her fordi det er mye som skjer i nærheten. Det er blant annet nær Pedersgata, som er et av de mest «foodie» stedene i byen, så vi tenkte dette var en fin plass for oss å starte legger Kamath til.

Du føler deg ganske liten rundt de massive kornsiloene. Helt innerst i Dokkgata, holder Spisoh til. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Satser grønt

Selv om de bare har vært åpne i noen dager, har gjengen allerede begynt å legge flere planer. En av dem er å satse på miljøvennlig drift.

– Nesten all take away i Stavanger bruker mye plastikk og slikt, men vi vil teste ut å la folk ta med egne beholdere de kan få med maten i, sier Kamath.

På den måten ønsker de å redusere plastforbruken.

– Vi har allerede hatt noen kunder som har gjort det, men nå planlegger vi å utvide slik at flere også kan gjøre det.

I tillegg er de i planleggingsfasen for å finne en måte å få redusert matsvinn.

– Vi tenker blant annet å motivere kundene våre til å bestille mat for eksempel to dager i forveien, slik at vi kan planlegge mengdene bedre og da igjen kaste mindre mat.

