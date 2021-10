Aktuelt Twitch Amalie (24) om Twitch-lekkasjen: – Ikke så gøy hvis hele verden finner ut hvor mye du tjener Onsdag ble den populære strømmetjenesten Twitch utsatt for et hackerangrep, og store mengder data ble lekket på nett. Amalie (24) fra Stavanger frykter at hackerne kan sitte på mer sensitiv informasjon. Oppdatert: 07. oktober 2021, 14:48 Christine Andersen Johnsen

Amalie Reisvaag (24) fra Stavanger jobber som «Gaming Video Creator» og streamer nesten daglig på Twitch. Hun er bekymret for de potensielle konsekvensene av Twitch-lekkasjen.

– Det er skummelt at noen kan hacke seg frem til den informasjonen. Det bekymrer meg også at alle som er på Twitch må oppgi skatteinformasjon. Så adresser, skattenummer og telefonnummer finnes på Twitch, sier Amalie «Proxyfox» Reisvaag (24) fra Stavanger.

Hun jobber fulltid med streaming på Twitch som «Proxyfox». Hun har 75.500 følgere på strømmetjenesten, hvor hun streamer på fulltid.

24-åringen er opprinnelig fra Madla, men familien bor på Sola. Selv bor hun for tiden i Berlin. Byas snakker med henne på telefon i forbindelse med at strømmetjenesten Twitch ble utsatt for et hackerangrep og store mengder data ble lekket onsdag.

Nettstedet Videogameschronicle rapporterer at de lekkede dataene blant annet inneholdt:

Hele Twitchs kildekode med historikk tilbake til sin tidlige begynnelse.

Utbetalingsrapporter fra 2019 (lønn fra Twitch til skaperne som bruker tjenesten).

Registrerte brukere og trolig krypterte passord.

En ikke-offentliggjort Steam-utfordrer fra morselskapet Amazon.

Interne verktøy for «red teaming» (designet for å forbedre sikkerheten ved å la ansatte late som om de er hackere).

FAKTA: Twitch Twitch er verdens mest brukte plattform for videospill-strømming. Plattformen ble lansert i 2011 og brukerne strømmer alt fra gaming, matlaging og musikk. Det startet som en egen gaming-seksjon på plattformen «Justin.tv», men ble så populært at Justin.tv endret navn til Twitch Interactive i 2014. Plattformen ble kjøpt opp av Amazon samme år. Ifølge Digital Trends har Twitch mer enn 15 millioner daglige aktive brukere, og over 3,8 millioner unike strømmere i februar 2020.

Usikker på om hun er rammet

Mens svært mange av de største streamerne har fått lekket informasjon om hvor mye de tjener på strømmetjenesten, er Reisvaag usikker på om det er lekket informasjon om henne.

– De største 10.000 streamerne har fått lekket informasjon, men jeg vet ikke om jeg er blant dem. Jeg fikk ikke sjekket før dataene ble tatt ned, forteller hun.

Hun mener likevel at lekking av inntekt er det minste problemet med lekkasjen:

– Selvsagt er det ikke veldig gøy hvis hele verden kan finne ut hvor mye du tjener, men for de fleste streamere er inntekten fra Twitch vanligvis lavere enn hva du ellers tjener på sponsorer, donasjoner og andre ting. Det viser ikke det fulle bildet, sier hun, og legger til:

– Inntektene er ikke så «big deal». Inntektene til de største streamerne er noe du kan regne deg fram til uansett, og de fleste vet cirka hvor mye man tjener. Men det er skumlere at hackerne kan ha tilgang til adresser og telefonnummer. Det er farligere for de store streamerne enn informasjon om lønn, sier hun.

Risikabelt å bytte plattform

– Gjør dette noe med din tillit til plattformen?

– Amazon har dessverre vist at de har sikkerhetsproblemer. Alternativet for meg er jo å streame på en annen plattform, men det er vanskelig når Twitch er så stort. Det er for risikabelt for meg, sier hun, og forklarer:

– Jeg vet ikke hvor mange som følger meg videre hvis jeg heller begynner på Youtube, for eksempel. Det er ikke bra for mine sponsorer dersom jeg mister halvparten av følgerne mine om jeg bytter plattform, sier hun.

– Hvordan er stemningen i streaming-miljøet nå?

– De fleste er opptatt av inntektene som ble lekket, og vitser litt om det. Sånn «Å, kompisen min tjener mer enn meg, nå må dere gi meg mer penger». Men jeg tenker mer på at jeg ikke håper at mer informasjon blir lekket, sier hun.

Innloggingsdetaljer ikke eksponert

Onsdag kveld norsk tid bekreftet Twitch på Twitter at det har vært et brudd. De skriver at de jobber raskt med å få oversikt over omfanget, og at de vil oppdatere samfunnet så fort de har mer informasjon.

På strømmetjenesten sin egen blogg skriver de at de «har blitt oppmerksomme på at noe data ble eksponert på internett på grunn av en feil i en serverkonfigurasjonsendring som deretter ble åpnet av en ondsinnet tredjepart».

Videre skriver de at de forstår at situasjonen skaper bekymringer, og de vil adressere disse mens de undersøker hendelsen.

Twitch opplyser at ingenting indikerer at innloggingsinformasjon har blitt lekket, og kredittkortdetaljer blir ikke lagret av Twitch, så heller ikke dette er lekket.

