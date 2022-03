Aktuelt Kreft Dette kostholdet kobles til lavere kreftrisiko Forskning viser at kreftrisikoen er svært forskjellig, alt etter hva slags mat vi vanligvis spiser. Publisert: 27. mars 2022, 11:00 Line Pevik

Mengden kjøtt vi spiser kobles til risikoen for å få kreft.

En analyse basert på kostholdet til 470 000 briter avslører kobling mellom kosthold og kreftrisiko.

I løpet av elleve år utviklet en av åtte deltakere i den britiske studien kreft. Deltakerne rapporterte blant annet om hvor ofte de spiste kjøtt.

Studien slår fast at kvinner og menn som sjelden eller aldri spiser kjøtt, har lavere risiko for å få kreft, skriver Forskning.no som også omtaler studien:

Veganere og vegetarianere hadde 14 prosent lavere kreftrisiko.

De som spiste fisk, men ikke kjøtt, hadde 10 prosent lavere risiko for å utvikle kreft.

Forskerne fant koblinger mellom kosthold og risiko for tarmkreft, endetarmskreft og prostatakreft. Likevel er viktig å nevne at dette er en befolkningsstudie, og at forskerne dermed ikke kan konkludere med at det er en årsakssammenheng.

