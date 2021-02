Aktuelt Skjenkebevillinger Utested risikerer mange prikker etter å ha avslørt skjenkekontrollen Kommunen gir Musikkstuen Påfyll åtte prikker for å ha avslørt og navngitt en person fra skjenkekontrollen. Utestedet mener kontrollørene har hørt feil og har klaget saken inn for statsforvalteren. Publisert: 02. februar 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Musikkstuen Påfyll i Kirkegata er blitt tildelt åtte prikker av Stavanger kommune for å hindre kommunal kontroll. Nå er det statsforvalteren som skal avgjøre saken. FOTO: Vebjørn Olsen

«Stedfortreder roper ut i lokalet at skjenkekontrollen er her, navngir ene kontrolløren, sier videre at hvis de (gjestene) ikke holder 1 meter så må de (gjestene) ut».

Slik oppsummerer skjenkekontrollen besøket på Musikkstuen Påfyll 12. juli i fjor.

Høy musikk og kaostilstander

Det hele begynte med at det like etter midnatt dukket opp en gruppe på rundt 15 gjester utenfor lokalet i Kirkegata.

Ifølge utestedet fikk de lov til å slippe inn, så fremt de holdt seg ved bordene de ble henvist til.

Like etter ankom tre kontrollører utestedet. En av dem var seksjonsleder for skjenkekontrollen, Sverre Skårland.

LES MER: Gjestene reagerte da to personer sneik i køen. Da glapp det for dørvakten

LES MER: Skal åpne bar og restaurant over to etasjer i Fargegata

Ifølge kontrollørene var det høy musikk og kaostilstander i lokalet. Da Skårland gikk for å snakke med en av de ansatte, hørte de to andre kontrollørene at fornavnet til Skårland ble ropt ut.

Kontrollørene valgte da å gi utestedet 30 minutter til å ordne opp på stedet, for så å komme tilbake igjen. Da var forholdene bedre.

LES MER: Bli med skjenkekontrollen på jobb: – Vi ser at ungdom ofte er roligere og drikker mindre enn godt voksne

Fare for liv og helse

Kommunen skriver at det er svært alvorlig å røpe at kontrollører fra skjenkekontrollen er til stede ved et utested.

«Det kan føre til fare for kontrollørenes liv og helse, samt vanskeliggjøre skjenkekontrollens arbeid på stedet», står det i rapporten fra kommunen.

Dermed hindrer utestedet en kommunal kontroll og overtredelsen kan straffes med hele åtte prikker. Det er kun tre andre overtredelser som straffes like hardt (se faktaboks).

FAKTA: Disse overtredelsene gir åtte prikker § 10-3.Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker: salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år, jf. alkoholloven § 1-5 annet ledd

brudd på bistandsplikten, jf. § 4-1 annet ledd i denne forskriften

brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven § 3-9 og § 4-7

hindring av kommunal kontroll, jf. alkoholloven § 1-9. Kilde: Lovdata

Den gamle nattklubben Opera ble til Musikkstuen Påfyll i 2017. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Røpte aldri navn

Utestedet skriver til kommunen at de ikke er uenige i at de røpte skjenkekontrollen. Heller ikke at det ble ropt for å få gjestene til å holde avstand.

«Situasjonen ble noe kaotisk og en rimelig stresset stedfortreder følte seg nødt til å rope ut for å få kontroll», skriver utestedet i sitt svar til Stavanger kommune.

LES MER: Inndrar skjenkebevillingen til Nova Nightclub

LES MER: Serveringsbransjen får 20.000 kroner mindre enn kommunen først lovet dem

Men Påfyll understreker at navnet til Sverre Skårland aldri ble nevnt. Utestedet mener at kontrollørene hørte «dessverre», ikke fornavnet «Sverre».

«Ordet «dessverre», som er naturlig å si når en ber personer om å endre adferd, kan fort i en slik situasjon oppfattes annerledes», skriver utestedet.

Påfyll understreker at verken stedfortrederen i lokalet eller vakten i døra visste hvem Sverre Skårland var.

Statsforvalteren avgjør

Kommunen har allerede reagert kraftig og tildelt utestedet åtte prikker for å hindre kommunal kontroll. Påfyll klaget på vedtaket, men den ble ikke tatt til følge.

Nå har klagen havnet på bordet til statsforvalteren (tidligere fylkesmannen), som har siste ord i saken.

Utestedet avslutter sitt tilsvar til kommunen med at de erkjenner feil, men at tildelingen på åtte prikker er for streng.

«At dette bevisst er gjort for å forhindre skjenkekontrollen fra å utøve kontroll, kjenner vi oss absolutt ikke igjen i», avslutter utestedet.