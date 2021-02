Aktuelt Treningssenter Nytt treningssenter flytter inn på Kilden Mudo Gym har flest treningssentre på Østlandet. I mars åpner kjeden sin første gym i Rogaland. Publisert: 19. februar 2021, 10:21 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Mudo Gym flytter inn i lokalene til Kilden Helse, like bak kjøpesenteret i Hillevåg. FOTO: Pål Christensen

– Lokalet er nesten ferdig. Så gjenstår utvasken før vi får på plass treningsutstyret, sier Jarle Eltervåg.

Han er eier og daglig leder i Mudo Gym på Kilden. Planlagt åpningsdato er 20. mars.

– Drøm å starte noe eget

De siste 11 årene har Eltervåg bodd i Oslo. I ni av disse årene har han jobbet innfor treningssenter-bransjen.

Da han nylig flyttet hjem igjen til Sandnes, var planen å fortsette karrieren som selvstendig næringsdrivende.

– Men det har alltid vært en drøm å starte noe eget, sier Eltervåg, som takket ja da Mudo spurte om han kunne tenke seg å være ansvarlig for kjedens første etablering i Rogaland.

Kampsport og gruppetimer med barn

Ifølge Mudos nettside har kjeden 30 treningssentre i Sør-Norge. Nærmest samtlige ligger på Østlandet, bortsett fra sentrene i Bergen, Ålesund og Trondheim.

Mudo tilbyr naturlig nok et «vanlig» gym, men tilrettelegger samtidig for trening for hele familien. Blant annet kan barn som er fem år eller eldre være med på gruppetimer.

Mudo er også et kampsporthus og skal tilby treninger for alle aldre og nivåer.

– Vi ønsket å få på plass en form for aktivitet i Hillevåg som gjør at vi kan spille på lag med de som bor her. Vi fikk raskt en god tone med Mudo, som er et konsept hele familien kan benytte seg av, sier senterleder ved Kilden, Marianne Madland.

Hun forteller at treningssenteret tar over store deler av Kilden Helse, som ligger rett bak kjøpesenteret. Her får Mudo 800 kvadratmeter med boltreplass.

Koronasituasjonen

Treningssentre landet over var lenge stengt på grunn av smitteoppblomstringen etter jul og nyttår. Fredag er det to uker siden sentrene i Stavanger fikk lov til å åpne igjen.

I Oslo er imidlertid treningssentrene fortsatt stengt. Pandemien har satt dype spor i økonomien, men både Madland og Eltervåg ser lyset i tunnelen.

– I dag er det lite koronasmitte her i Stavanger. Vi håper selvsagt at det forblir slik, sier Madland.

– Jeg ser positivt på framtiden og tror på en skikkelig boom etter hvert som flere blir vaksinert, sier Eltervåg.

