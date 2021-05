Aktuelt Stavanger Donuts er det nye store: – Boller er ikke godt nok i Norge lenger Donuts har tatt landet med storm, og i løpet av kort tid har flere donutkafeer åpnet i Stavanger og Sandnes. Publisert: 16. mai 2021, 19:00 Oda Bjønnes Hanslien

Doughnut Worry opplever kø hver lørdag, forteller donut-gründer Andrea Ribeiro. Dette bildet er fra en lørdag i januar. FOTO: Anne Kristin Aanestad

– Vi har en kø her hver lørdag, noen ganger i uken også, sier Andrea Ribeiro fra Doughnut Worry.

Den store, amerikanske fetteren til smultringen har fått hele Norge til å stå i lange køer. Byas har tatt praten med Søt Donuts og Donuts R uS i Sandnes, og Doughnut Worry i Stavanger. Alle tre har åpnet ganske nylig.

Men hvorfor har donuts blitt så populært?

– Jeg tror de har savnet ordentlige donuts her i Norge, vi er jo bare vant med smultringer, sier Søren Jensen fra Donut R uS.

Søt Donuts har bare hatt åpent i en måned. Kivijarvi forteller at hun er spent på fortsettelsen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Plutselig ble vi tre

Søt Donuts er den som åpnet sist av de tre stedene Byas har pratet med. Siden slutten av mars har Amalie Kivijarvi og Nuenghatai Eiklid solgt donuts fra sin vogn på Ruten. Kivijarvi forteller at tanken om donuts kom for ti år siden.

– Jeg tenkte at det hadde vært en ting som hadde slått an her, men idet vi skal til å åpne ble vi plutselig tre stykker som nesten åpnet samtidig.

Likevel ser ikke Kivijarvi negativt på konkurransen mellom de tre stedene.

– Det er kult at vi er mange som har startet samtidig, og at det kommer flere snart. Jeg tror det bygger hverandre opp og skaper en positiv bølge for alle.

– De har savnet kvalitet

Verken Søt, Doughnut Worry eller Donuts R uS er helt sikre på hvorfor donuts har tatt sånn av det siste året. Jensen fra Donuts R uS tror at nordmenn har savnet skikkelige donuts.

– Vi er jo bare vant med smultringer. Jeg vet om noen som prøvde å komme med donuts før uten hell, for det var ikke så «in» da.

Han forteller videre at de har gått for amerikanske navn på donutene, som folk kjenner igjen fra den amerikanske donutkjeden Dunkin’ Donuts.

– Vi får høre at våre smaker som Dunkin’ Donuts. Ikke 100 prosent, men tilnærmet. Det er mange fra Statene som kommer ned hit og kjøper fordi det er som å spise hjemme.

Ribeiro føler at de har skapt en liten familie med Doughnut Worry. Hun får stadig respons på sosiale medier og forslag på nye smaker. FOTO: Oda Bjønnes Hanslien

Ribeiro fra Doughnut Worry tror også at folk har ventet på kvalitet. Hun har fått høre fra kunder som forteller at de egentlig ikke liker donuts, men synes det de får kjøpt hos henne er godt.

– Det er ikke den vanlige donuten du får på bensinstasjonen.

Kivijarvi fra vognen Søt Donuts tror at folk blir bitt av variasjonen det finnes.

– Det er ikke som en skolebolle, der det kun finnes én variant. Du kan gå hele familien og så har vi alt fra de supersøte med marshmallows til de som har bacon.

Det finnes én grunn til for donutens suksess, ifølge Kivijarvi.

– Og så ser det fint ut. Det er gøy å spise noe som ser fint ut.

– Det har vært viktig å kose seg

De tre donut-stedene dukket alle opp under pandemien. Forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, Annechen Bahr Bugge, forteller at folk har kost seg litt mer denne tiden.

– Selv om man er opptatt av sunnhet og helse, så har det vært viktig å kose seg og ha litt hygge i en periode hvor man syns det er litt vanskelig.

Så til tross for at pandemien har ført med seg mye usikkerhet i flere bransjer, har det kanskje hatt noe for seg å starte opp akkurat nå.

– Det er helt opplagt at folk har savnet kafé og restaurant og at det er en veldig populær aktivitet blant nordmenn. Det er noe folk gjør relativt ofte, så det er ikke noe dum idé.

Kafeer og konditorier er også noen av de mest brukte spisestedene i Norge, ifølge Bahr Bugge.

Jensen forteller at de baserer donutene sine på Dunkin Donuts, og har blitt fortalt at de smaker tilnærmet likt. FOTO: Donuts R uS

Lange køer og tomme hyller

Alle donutstedene forteller om lange køer og at de kjapt selger ut alle varene. På en lørdag hos Donuts R uS kan det gå mellom 400 og 600 donuts.

– Det kommer litt an på været og sånn, men det går aldri under 400 donuts.

Kivijarvi fra Søt forteller at de på det meste har hatt mellom 40 og 50 mennesker stående i kø. På en god dag selges det mellom 400 og 500 donuts.

Hos Doughnut Worry ble de utsolgt i løpet av en halv time de to første dagene de hadde åpent. Da var det en kunde som hadde trodd de lagde svært få donuter.

– Da jeg gikk på sosiale medier og takket for all støtten, men skrev at «bare så dere vet det, vi solgte 400 donuts». Folk ble sjokkerte da de kom og det var tomt.

Byas spør Søren Jensen fra Donuts R uS:

Er ikke boller godt nok for nordmenn lengre, er det donuts som er tingen?

– Boller er ikke godt nok. Det er noen som har bolledeig i donuten, og da får vi høre at det liker de ikke. Så boller er ikke godt nok i Norge lengre.

