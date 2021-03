Aktuelt Krisepakke Ny krisepakke: Slik blir den nye stipend- og låneordningen for studentene Regjeringen og Frp sikrer flertall for en ny studentkrisepakke på 1,1 milliarder kroner. I denne pakken får studentene tilbud om et nytt lån, men en større andel enn tidligere kan bli omgjort til stipend. Publisert: 03. mars 2021, 07:00 Eli Cleve

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Studentene får en ny krisepakke på 1,1 milliarder kroner. I overkant av 10 millioner kroner kommer utdanningsinstitusjoner i Rogaland til gode. FOTO: Tommy Ellingsen (arkivfoto)

Det bekrefter regjeringspartiene og Frp i en pressemelding.

– Strenge smittevernregler har truffet studentene hardt på ulike måter. En del har mistet jobben, og felles for de fleste er at de har tilbragt altfor mye tid alene på studenthybelen med digitale forelesninger, og få sosiale aktiviteter, sier regjeringspartiene og Frp i en felles uttalelse.

10.400 kroner kan bli stipend

Da flere detaljer fra krisepakken på totalt 1,1 milliarder kroner ble kjent i slutten av januar, var det delte meninger om pakken.

Norsk Studentorganisasjon var fornøyd, men Studentorganisasjonen i Stavanger og LO-studentene mente det ble feil å tilby studenter enda mer i lån.

En liten trøst er at en større andel av lånet kan bli omgjort til stipend.

Nå kan 10.400 kroner (40 prosent) av lånet på 26.000 kroner, bli omgjort til stipend. Dette er 2000 kroner mer enn tidligere, da stipend-satsen var på 31 prosent.

– Det har vært viktig for meg, Høyre og flertallspartiene å øke stipendandelen fra forrige runde. Det har vi nå fått gjennomslag for, sier medlem av finanskomiteen, Aleksander Stokkebø (H), til Byas.

Studentene får fortsatt tilbud om lån, men en større andel kan bli gjort om til stipend, bekrefter Aleksander Stokkebø (H). FOTO: Siv Dolmen

Drømmescenarioet for mange studenter var et rent stipend, eller en enda høyere stipendandel enn det flertallet nå går inn for. Det blir for dyrt.

– Selv ikke staten Norge har ubegrenset med midler, sier han og viser til at den nye satsen mellom lån og stipend er lik den som Lånekassen til vanlig opererer med i forbindelse med ordinær studiestøtte.

– Når dette kommer på toppen av innføringen av elleve måneders studiestøtte, ligger vi på et samlet støttenivå i tråd med det Norsk Studentorganisasjon mener kreves for å kunne studere fulltid uten ekstrajobb. Vi håper dette blir et godt bidrag for å få studenthverdagen til å gå rundt, sier Stokkebø.

FAKTA: Fakta om de ulike ordningene 20 millioner kroner skal gå til sosiale lavterskeltilbud. Disse fordeles etter medlemstall.

50 millioner kroner til å lønne studenter som skal drive sosial oppfølging. Disse fordeles etter medlemstall.

8,5 millioner kroner til arbeid med psykisk helse. Hver samskipnad får et grunnbeløp på 50 000 kroner, og resten fordeles etter medlemstall. ANSAs tildeling er fastsatt skjønnsmessig i samråd med ANSA.

I tillegg til pengene til studentsamskipnadene får Mental Helses studenttelefon 1,5 millioner kroner.

Pengene skal brukes til økt aktivitet og ikke finansiere allerede eksisterende og finansierte tiltak.

Utdanningsinstitusjonene skal legge til rette for at alle studenter kan søke på jobbene.

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) som har ansvaret for å fordele midlene til fagskolene og de nøyaktige beløpene der er ikke klare enda.

Milliondryss over Rogaland

Av de 1,1 milliardene får utdanningsinstitusjoner og studentsamskipnader i Rogaland i overkant av 10 millioner kroner:

Studentsamskipnaden i Stavanger får 3,8 millioner.

Universitetet i Stavanger 6,22 millioner.

I tillegg kommer midler til andre institusjoner som VID Vitenskapelige Høgskole, BI og Noroff.

– Vi er utrolig glade for å få dette på plass. Det har vært et år preget av mye alenesitting for studentene. Vi har vært - og er - bekymret for konsekvensene det har både på kort og lang sikt. Nå håper vi at disse pengene er med å gjøre studenthverdagen bedre for studentene i stavangerregionen i tiden som kommer, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Nå håper vi at disse pengene er med å gjøre studenthverdagen bedre for studentene i stavangerregionen i tiden som kommer, sier næringsminister Iselin Nybø (V). FOTO: Tore Meek / NTB scanpix

Student følger opp student

Ifølge NAV er det færre ledige jobber i sektorer som tradisjonelt sett sysselsetter mange studenter, noe som betyr at arbeidsmarkedet er vanskeligere.

Pengene som går ut til fagskolene, høyskolene og universitetene skal brukes til å lønne studenter som skal drive faglig oppfølging av andre studenter. UiS skal bruke 2,4 millioner kroner til dette, heter det i pressemeldingen.

LES MER: 8 harde sannheter om å være student

LES MER: Regjeringen vil la flere studere fra hjemmekontor – også etter korona

– Lange perioder med nedstenginger har ført til at flere studenter har ekstra behov og ønske om tettere faglig oppfølging. En del av pengene går til at fagskoler, høyskoler og universiteter kan lønne studenter for å få på plass flere faglige tilbud og tettere faglig oppfølging. Dette løser to problemer. For det første, ønsket om mer oppfølging. For det andre, jobber som gir inntekt til studenter som trenger arbeid, sier Roy Steffensen (Frp).

Koronapandemien har til tider ført til stengte butikker og serveringssteder. Det har igjen ført til at mange av studentenes deltidsjobber er blitt borte. FOTO: Carina Johansen

Sosiale aktiviteter og psykisk helse

I tillegg til faglig oppfølging, skal studentene også få sosial oppfølging. Totalt 230 millioner kroner skal blant annet gå til flere sosiale lavterskeltilbud og bedring av psykisk helsetilbud.

Dette er det studentsamskipnadene som for ansvaret for.

LES MER: SiS fikk midler for å motvirke ensomhet. Dette skal pengene brukes til

– Studenter skal ansettes for å rigge tilbudene på plass. I tillegg kommer det penger til å styrke det psykiske helsetilbudet fordi vi vet at det er en del studenter som trenger litt ekstra hjelp nå, sier Hadle Rasmus Bjuland (KrF).

Publisert: 03. mars 2021, 07:00