Planlegger ny nattklubb på Strandkaien Stavanger Rock City har søkt kommunen om å starte opp en ny nattklubb i de gamle lokalene til Cocktailfabrikken. Publisert: 06. april 2020, 19:00

Cocktailfabrikken la ned tidligere i år. Nå er det klart Stavanger Rock City tar over lokalene. FOTO: Ninnie Therese Rogne Nilsen (arkiv)

– Jeg klarte å få tak i et bra lokale, huseier var gira og da tenkte jeg: «Shit au, vi prøver dette», sier Sebastian Nilsen Litleré (27) til Byas.

Stavanger-mannen har bakgrunn som IT-konsulent og landbruksmekaniker. Nå er han blitt daglig leder i Stavanger Rock City og skal prøve seg i utelivsbransjen.

– Det er rett og slett fordi... Jeg bare digger rock, sier Litleré.

Lytter til «Jern-Erna»

Han tok offisielt over de gamle lokalene til Cocktailfabrikken den 1. april. Her skal han åpne Stavanger Rock City. En nattklubb for folk som elsker det samme som 27-åringen, rock og metal.

I søknaden står det at nattklubben vil tilby jam sessions og quiz. Litleré legger til at han har fått på plass en scene og satser på å arrangere livekonserter en gang i måneden.

Nå venter han bare på skjenkebevillingen, og krysser fingrene for at pandemien etter hvert vil slippe taket.

– Vi skal klare å komme oss over denne kneika, sier Litleré.

– Nattklubben har ennå ikke vært i drift. Hvor lenge kan du stå i dette?

– Det har jeg ikke tenkt på. Vi er bare nødt til å følge med på hva «Jern-Erna» sier, forteller 27-åringen.

Viruset rammer utelivet

Nærmest hele landet stoppet opp da statsminister Erna Solberg den 12. mars innførte de mest inngripende tiltakene landet har sett i fredstid.

Skoler og barnehager ble stengt. Flere bransjer led samme skjebne, deriblant utestedene, som ikke kunne holde åpent på grunn av smittefaren knyttet til koronaviruset.

Dette har allerede fått konsekvenser for to av byens vannhull. For to uker siden meldte Stavanger Uteliv AS oppbud. Selskapet sto bak nattklubben Uvisst og puben Nåløyet.

– Den utløsende faktoren er at vi har blitt pålagt å stenge. Vi har ikke vært i drift i ett år, derfor sitter vi ikke på mye kapital. Vi måtte bare innse at dette ikke ville gå, sa daglig leder Andreas King til Byas.

Åpning før sommeren?

Litleré søkte kommunen om skjenkebevilling i begynnelsen av mars, halvannen uke før hele landet ble klar over hvor alvorlig virusutbruddet var.

27-åringen ønsker ikke å opplyse mer enn at han har brukt «altfor mye» på etableringen av nattklubben.

– Jeg håper vi kan åpne før sommeren, men har en mistanke om at vi må vente enda lenger, sier han.

