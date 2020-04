Aktuelt Lånekassen Denne uka får studentene stipend og lån for tre måneder på rappen I løpet av tre dager denne uka, vil studenter og elever få utbetalingene for april, mai og juni fra Lånekassen inn på konto. Publisert: 15. april 2020, 13:00 Line Pevik

NTB

En fulltidsstudent vil denne uka få utbetalt over 27.000 kroner. FOTO: NTB Scanpix (illustrasjon)

– Jeg er glad for at vi fikk på plass denne løsningen. Det vil gjøre at studenter som har blitt permittert fra deltidsjobb og mistet biinntekt som følge av koronautbruddet, har penger til utgifter som bo- og levekostnader nå – det hjelper på likviditetsbehovet på kort sikt, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen i en pressemelding.

Denne uka, fordelt over tre dager, får studenter og elever stipend og lån for tre måneder på én gang. For en fulltidsstudent med elleve måneder studiestøtte tilsvarer det 27 550 kroner utbetalt.

I alt vil 267.000 kunder få en utbetaling fra Lånekassen denne uken, og det utbetales til sammen 5,6 milliarder kroner.

I tillegg har Lånekassen utvidet fristen til å søke støtte til onsdag 15. mars, og regjeringen har også vedtatt at studenter som har mistet deltidsjobb og biinntekt som følge av koronautbruddet, kan søke om et ekstra lån fra Lånekassen på 26.000 kroner.

LES MER:

Frist onsdag: På disse studiene kom alle som søkte inn

Før påske bestemte regjeringen at en milliard skal brukes for å omgjøre deler av tilleggslånet til stipend.

Det er mange som opplever en vanskelig økonomisk situasjon i disse dager, og så lenge koronaloven gjelder, vil det være mulig å utsette betalingen til Lånekassen - uten at man bruker av kvoten på 36 måneder.

Tirsdag gikk Lånekassen ut med at de senker fastrentesatsene med opptil 0,4 prosentpoeng fra 1. mai.

Publisert: 15. april 2020, 13:00