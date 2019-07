Bilen kostet 14.000 kroner: Skal kjøre 20.000 kilometer og innom 20 land

– Når vi står ute i Gobiørkenen og ikke får start på bilen, da blir det nok litt «learning by doing», sier Nils-Henrik Stokke og ler.

Fredag kveld tar Stokke, forloveden Pia Warland og kompis Arnfinn Matre fatt på en noe spesiell kjøretur.

De har meldt seg på Mongol Rally, et veldedighetsløp fra Bratronice i Tsjekkia til Ulan-Ude i Sibir. Løpet begynner 22. juli.

– Dette er noe som jeg har stått på min bucket list lenge, sier Matre.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Opel med snorkel

Doningen er en Opel Agila fra 2001. Kjøpt av en eldre herremann for 14.000 kroner.

Nå har den fått en liten overhaling. Opelen er gjort både høyere og bredere. Piggfrie vinterdekk skal gi bedre feste på «veiene» i ørkenen. En plate under fronten skal beskytte understellet mot steiner, i tillegg har bilen fått en egen snorkel slik at litt for dype elver kan krysses.

– Vi har nemlig ikke lov til å bruke en stor og kraftig bil, forklarer Warland.

Reglene for å delta i veldedighetsløpet er enkle:

1. Bruk en liten bil (maks 1,2 liter) eller motorsykkel (maks 125 kubikk).

2. Man må gjennomføre reisen på egen hånd.

3. Man må samle inn minst 1000 pund (10.700 kroner) til et veldedig formål, hvor av halvparten går til arrangørens veldedighetsorganisasjon Cool Earth.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Løpet ble arrangert for første gang i 2004, da med seks deltakere. Nå deltar rundt 300 eventyrlystne hvert år.

Alle deltakerne må krysse mållinja i den sibirske byen Ulan-Ude innen 16. september.

Det er deltakerne selv som bestemmer hvilken reiserute de vil ta. I 2018 klarte et lag fra Australia å besøke hele 41 land før de kom i mål.

Byas skrev om en vennegjeng fra Hundvåg som deltok i 2017: – I Iran måtte vi i politiavhør, de trodde vi var spioner

Visum-bonanza

Warland forteller at ideen til å være med på løpet dukket opp for ett år siden. Laget ble satt sammen og fikk navnet «Team UFO Hunter». Planleggingen begynte allerede i fjor sommer.

– Den største jobben er å få visum til alle landene vi skal gjennom. Av 20 land, trenger vi visum til 11, sier Warland.

Så langt har laget samlet inn nærmere 100.000 kroner fra donasjoner og sponsorer. Pengene skal gå til et dagsenter for psykisk utviklingshemmede barn i Tanzania.

– Dette er barn som krever tett oppfølging, men som ofte ikke får det fordi mor og far må på jobb for å tjene penger til mat. Noen barn blir også gjemt bort på grunn av overtro, som om barna var en straff fra Gud. Derfor er dette så viktig, forteller Stokke.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Farwell party

Fredag ettermiddag tok trioen farvel med venner og kjente utenfor baren Cirkus i Fargegata.

Derfra går turen direkte til Danmark med danskeferja, videre til Berlin i Tyskland, så til startsstreken i Tsjekkia.

Alle tre er godt bereist, både som tidligere backpackere og nysgjerrige turister.

– Jeg hadde vinterferien min i Nord-Korea, så du kan jo si at det er litt spesielt, sier Matre.

– Men da kjørte du ikke?

– Nei, det gjorde jeg ikke, sier han og ler.

Du kan følge bevegelsene til alle deltakerne i årets rally her.