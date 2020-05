Aktuelt Grønn Ungdom Vårin (20) og Marie (17) deler sine grønne tips: – Når alt kommer til alt, så har vi ekstremt mye makt Vårin Sinnes (20) og Marie Tjelta (17) fra Grønn Ungdom begynte å engasjere seg for miljøet i ung alder. Ingen av dem ville sitte å se på en klimakrise de mener er urettferdig. Publisert: 24. mai 2020, 11:00 Lone Sætre Journalist

Vårin Sinnes (18) skal kjempe for ungdommens klimakamp på Stortinget. FOTO: Christine Evjen, Grønn Ungdom

Plakater med #BrukHodetViHarBareEn Klode, #TidenRennerUt og #StreikForKlimaet har blitt løftet i været jorda rundt på fredager.

Greta Thunberg, og ungdommer over hele verden, har de siste årene vist at det å engasjere seg for miljøet kan gjøre en forskjell.

I 2015 meldte Sinnes seg inn i Grønn Ungdom Rogaland. I dag er hun leder for partiet. Hun ønsker å løfte ungdommens klimakamp inn på Stortinget i 2021.

– Jeg synes mange ting i klimakrisen er urettferdig. Jeg følte en frustrasjon på voksengenerasjonen som tar politiske valg som rammer min generasjon. Jeg var sint på politikere som fortsetter å lete etter olje, for å tjene mer penger. Andre deler i verden mister hjem og levebrød på grunn av klimaendringene. Det synes jeg er urettferdig, og jeg engasjerte meg derfor politisk for å kunne bidra til en endring, forteller hun.

Da nestleder Marie Tjelta fikk vite om klimakrisen, var det ingen tvil om at hun måtte engasjere seg.

Marie Tjelta (17) mener alle bør bli flinkere til å ta vare på det en har. FOTO: Privat Når alt kommer til alt, så har vi ekstremt mye makt i våre vaner som forbrukere, bryr vi oss så vil markedet bry seg og.

– Jeg innså hvor handlingslammet klimapolitikken er i Norge, og jeg ville være med å bidra. Dette er en så viktig krise som rammer hele verden. Jeg tror mange er uvitende, og jeg ville bidra på en måte for å få frem hvor fatal denne krisen kunne bli, sier Tjelta.

Hun tror at folk lett glemmer makten hvert enkelt menneske sitter med.

– Når alt kommer til alt, så har vi ekstremt mye makt i våre vaner som forbrukere, bryr vi oss så vil markedet bry seg og, sier hun.

Jentene forteller at det er mye en kan gjøre for å redusere sitt økologiske fotavtrykk. Bonus: Flere av tiltakene er også økonomisk gunstige!

#1. Bry deg!

De er begge enige i at det aller viktigste en kan gjøre er å bry seg.

– Det er samfunnet som må skape endring. Du må bruke din stemme i den offentlige debatten og heie fram partier og personer som ønsker å gjøre verden mer bærekraftig. Vår fremtid ligger i politikernes hender og derfor er det viktig at vi velger de riktige folka, sier Tjelta.

Sinnes foreslår å melde seg inn i en miljøorganisasjon som kjemper for viktige klimasaker.

– Vi har politisk makt om vi velger å ha det. På denne måten kan vi få til store felles endringer, legger hun til.

Hva med å erstatte taco kjøttet med bønner, falaffel, mango eller søtpotet? Bare fantasien setter grenser.

#2. Kutt ned på kjøtt

– Noe av det mest effektive du kan gjøre er å kutte ned på kjøtt og dyreprodukter. Istedet bør en spise mer plantebasert ettersom det er mye mindre ressurskrevende å produsere, og dermed bedre for miljøet, sier Tjelta.

Sinnes lever selv på studentbudsjett, noe hun mener gjør det lettere å ikke spise kjøtt.

– Det er både enklere, billigere og mer miljøvennlig å droppe kjøttet, legger hun til.

Tjelta forteller at dette gir deg mulighet til å prøve nye smaker.

– Hva med å erstatte taco kjøttet med bønner, falaffel, mango eller søtpotet? Bare fantasien setter grenser, sier hun.

#3. Ta vare på og bruk det du har!

– Nordmenn kaster rundt 385 000 tonn med mat i året, noe som er alt for mye, forteller Tjelta.

Hun sier at å spise opp restene en har i kjøleskapet, og ta vare på mobilen en allerede har istedet for å kjøpe ny hvert år, kan bidra til å gjøre en forskjell.

– Vi lever i et bruk og kast samfunn hvor vi forbruker mer ressurser enn hva planeten tåler. Vi må bli flinkere til å ta vare på det vi har, sier nestlederen.

#4. Velg kollektivt!

– Å velge kollektivt er selvfølgelig det beste for miljøet. Ta tog og buss om du kan, sier Sinnes.

Hun legger til at politikerne må ta ansvar for å gjøre slike miljøvennlige valg mer tilgjengelige.

– Tog er et av de mest miljøvennlige reisemåtene som finnes. Vi er heldige som kan nyte norsk flott natur, mens vi er på reisefot. Dette er dessverre ikke alltid det billigste alternativet, sier Tjelta.

#5. Lokalt og kortreist

Matvaner kan alltids endres på, og Tjelta råder folk til å velge lokal og kortreist mat.

– Eksport av kortreiste matvarer under produksjon skaper ikke like mye CO2-utslipp slik som langreist mat gjør, forteller hun.

Publisert: 24. mai 2020, 11:00