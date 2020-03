Aktuelt Velkommen til «nye» Byas I år fyller Byas fem år. Vi benytter anledningen til å få en aldri så liten oppussing! Oppdatert: 04. mars 2020, 11:09 BYAS-redaksjonen

Vi har visst det en stund - og hintet om det allerede i denne artikkelen. Og i dag, onsdag 4. mars, er vi stolte over å presentere nytt design og ny logo på Byas.no!

Nå er vi selvfølgelig spente på hva dere, kjære lesere, synes. Gi oss gjerne en tilbakemelding!

Men hva er nytt, egentlig?

Dark mode! 🖤

Endelig! Mange av dere har kanskje vært borti dette allerede.

Kort fortalt er det en innstilling på for eksempel mobiltelefonen, mac/pc, app-er, nettsider, browsere osv - hvor bakgrunnen er mørk i stedet for lys. Det skal være bedre for både øynene og mindre energikrevende (les: lengre batteritid!).

På Byas kan du skifte tilbake til lys bakgrunn om du ønsker det, her:

Nytt design og ny logo

I tillegg har vi fått helt nytt design på siden; Nye fonter, nye farger, ny grid. Vi var ikke sikre på om vi skulle dra på med ny logo, faktisk - men da vi ble presentert denne av byrået, ble vi overbevist!

Den passer selvfølgelig perfekt med det nye designet, i tillegg til at den har en så karakteristisk B at den kan stå alene. Det liker vi! Hvilke tanker og assosiasjoner får du av den nye logoen?

Relaterte artikler

Når du først er inne på Byas, ønsker vi selvfølgelig å hjelpe deg slik at du finner mer bra innhold!

Ved å kombinere ulike typer informasjon (blant annet artikkel-metadata og statistikk), velger publiseringssystemet automagisk ut saker som er relevante for artikkelen du er inne på.

Den mest aktuelle saken blir presentert med tittel, ingress og en «Les hele artikkelen»-knapp. Deretter viser vi flere relevante artikler i en liste nederst på siden.

Mer tilgjengelig søk

Dette er noe mange av våre lesere har savnet, ifølge tidligere brukerundersøkelser. Nå er søk tydelig plassert i toppen på både mobil- og desktopversjon:

Nytt rammeverk

Som leser er dette noe du ikke skal trenge å tenke over, men vi kan jo også nevne at Byas er over på nytt rammeverk som blant annet skal gjøre at siden laster fortere. 💨

Noe som er feil? 🐞

Vi vil vite det! Meld gjerne inn feil og mangler, ris eller ros til tips@byas.no.

Publisert: 04. mars 2020, 10:57 Oppdatert: 04. mars 2020, 11:09